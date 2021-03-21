Ayşegül Günay kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ayşegül Günay biyografisi...

2006 senesinde ilk defa Kaybolan Yıllar dizisi ile kameralar karşısına geçen Ayşegül Günay, bir çok dizi ve önemli yapımda rol almıştır. Vatandaşlar son olarak 2019 senesinde Kuruluş Osman dizisinde yer alan Ayşegül Günay'ın hayatını araştırıyor. Peki Ayşegül Günay kimdir, nereli ve kaç yaşında?

AYŞEGÜL GÜNAY KİMDİR?

51 yaşında olan ve 9 Kasım 1969 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelmiş olan Ayşegül Günay, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.

İlk kez 2006 senesinde yayınlanan Kaybolan Yıllar isimli dizide canlandırdığı Niran karakteri ile kamera karşısına geçmiş; daha sonra Derman, Eşref Saati, Osmanlı Cumhuriyeti, Küçük Kadınlar, Lale Devri, Aile Saadeti, Yer Gök Aşk, Sümela'nın Şifresi: Temel, Asla Vazgeçmem, Moskova'nın Şifresi: Temel gibi önemli yapımlarda rol almıştır. Evli olan ve ikiz iki erkek çocuğu olan Ayşegül Günay son olarak, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Zöhre karakterine hayat vermiştir. 1.60 metre boyunda olan Ayşegül Günay, 57 kilodur ve Akrep burcudur.