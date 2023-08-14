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  4. Ayşekadın nasıl yazılır? Ayşekadın ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Ayşekadın nasıl yazılır? Ayşekadın ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

11.08.2023 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilbilgisi konuları arasında bulunan yazım kuralları ayrı bir öneme sahiptir. Kelimelerin yazılışlarıyla ilgili tüm bilgiler bu başlık içerisinde toplanmaktadır. Dilimizi güzel bir şekilde konuşup kullanmak için sözcüklerin yazımlarını doğru bir şekilde öğrenmemiz gerekmektedir. Yazımında sıklıkla yanlışlık yapılan sözcüklerden biri ayşekadın kelimesidir. Peki, ayşekadın nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dil bilgisi konuları bir hayli fazladır. Her konu başlığının içerisinde yer alan kurallar birbirinden farklıdır. Yazım kuralları da dilbilgisi konuları arasında bulunur. Yazım kurallarına uymak ve dikkat etmek Türkçemizde bulunan sözcükleri doğru bir şekilde kullanmamızda epey etkilidir. Dilimizde yaygın olarak yanlış yazılan kelimelerden biri ayşekadın sözcüğüdür. Ayşekadın yazımı konusunda güncel sözlüklerden faydalanmak son derece önemlidir.

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Ayşekadın nasıl yazılır?

Ayşekadın sözcüğü Türkçe kökenli bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazım kuralları içerisinde bazı sözcüklerin bitişik, bazı kelimelerin ayrı yazılması kuralları bulunur. Bu kural pek çok sözcüğün yazımında karışıklığa yol açar. Bu karışıklığı gidermek için Türk Dil Kurumunun online hizmet veren güncel Türkçe sözlük sitesi ziyaret edilir. Bu sitede kelimelerin doğru yazımından sesli okunuşuna kadar pek çok bilgi yer alır. Ayrıca sözcüklerin anlamlarına da yine bu siteden erişim sağlanabilir. Kelimeleri kullanırken anlamlarını da doğru bir şekilde öğrenmek gerekir. Bu bağlamda ayşekadın TDK’ye göre manası şöyledir:

  • (İsim/Bitki Bilimi) Sebze türleri arasında bulunan, kılçığı olmayan, lezzetli bir taze fasulye çeşidi.
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Ayşekadın ayrı mı yazılır?

Ayşekadın sözcüğü sıklıkla yiyeceklerden bahsederken karşımıza çıkan bir kelimedir. Taze fasulye çeşitlerinden biri olan ayşekadın sözcüğünün yazımında yaygın olarak hataya düşülmektedir. Bu kelime özellikle “ayşe kadın” şeklinde yazılmaktadır. Tamda bu esnada ayşekadın bitişik mi yazılır sorusuna rastlanılmaktadır. Bu sözcük iki ayrı kelimeden meydana gelmektedir. Bu iki ayrı sözcükte ya da yalnızca ikincisinde birleşme esnasında mana değişimi yaşanıyorsa her zaman bitişik bir şekilde kullanılmaktadır. Yani Türk Dil Kurumuna göre bu kelime her daim “ayşekadın” olarak yazılmalıdır. Ayrı olarak yazılıp kullanılması, yazım kuralları bakımından doğru değildir. Buna göre ayşekadın doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Ayşekadın (doğru kullanım)
  • Ayşe kadın (yanlış kullanım)
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