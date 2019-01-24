Ayşen Gruda, Arda Turan'ı yanına çağırıp kızmış

Ayşen Gruda, son doğum gününü Karaköy’deki bir restoranda kutlamıştı.
Gruda ile “Sevgi Müzikali”nde rol alan Betül Demir o günü anlattı:
“Biz sohbet ederken yan masalardan müzik sesleri geldi, arabesk çalıyordu. Ayşen abla kim bu diye bağırdı. Bir baktık ki Arda (Turan) varmış masada. Hemen ‘Ardaaa’ diye bağırıp yanına çağırdı. Kızdı onlara niye sesi açıyorsunuz diye. Arda da gelip özür diledi, sesi kıstılar.”
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