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Ayşen Gruda, Arda Turan'ı yanına çağırıp kızmış

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ÜNLÜLER  | 24.01.2019 11:29 | Son Güncelleme

Şarkıcı Betül Demir Ayşen Gruda ile yaşadığı bir anısını anlattı. Türk sinemasının usta ismi Ayşen Gruda'nın ardından ünlü isimler anılarını paylaşmaya devam ediyor.

Ayşen Gruda, Arda Turan'ı yanına çağırıp kızmış

Ayşen Gruda, son doğum gününü Karaköy’deki bir restoranda kutlamıştı.

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Gruda ile “Sevgi Müzikali”nde rol alan Betül Demir o günü anlattı:

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“Biz sohbet ederken yan masalardan müzik sesleri geldi, arabesk çalıyordu. Ayşen abla kim bu diye bağırdı. Bir baktık ki Arda (Turan) varmış masada. Hemen ‘Ardaaa’ diye bağırıp yanına çağırdı. Kızdı onlara niye sesi açıyorsunuz diye. Arda da gelip özür diledi, sesi kıstılar.”

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Ayşen Gruda Ayşen Gruda arda turan

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