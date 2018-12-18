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Ayşen Gruda'nın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.12.2018 20:42 | Son Güncelleme

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda’nın sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, ünlü oyuncunun genel durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Ayşen Gruda'nın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama

Mide ağrısı şikayetiyle Kağıthane’de özel bir hastaneye giden Türk Sinema ve Tiyatrosunun duayen ismi Ayşen Gruda’ya mide kanaması teşhisi konularak yoğun bakıma kaldırılmıştı. Tedavisi süren ünlü sanatçı Ayşen Gruda’nın sağlık durumuyla ilgili hastaneden yazılı açıklama yapıldı.

Ayşen Gruda’ya müdahale eden doktorların ifadelerine yer verilen açıklamada, “Türk Sinema ve Tiyatrosu’nun Duayen isimlerinden Sevgili Ayşen Gruda'nın hastanemizde tedavisi devam etmektedir. Ayşen Gruda’nın genel sağlık durumu hakkında uzun süredir hekimliğini sürdüren Hastane Derindere Başhekimi ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu bilgi verdi, ‘Değerli sanatçımız Ayşen Gruda, 14 Aralık Cuma günü hastanemize halsizlik, yorgunluk ve şiddetli karın ağrısı şikayetiyle geldi. Yaptığımız tetkik ve muayeneler sonucunda mide kanaması tanısı konulan hastamızı acil olarak yoğun bakım ünitemize aldık. Mide kanamasını durdurarak kan değerlerini olması gereken aralığa çekebilmek için gerekli kan takviyesini sağladık. Akut gelişen bu sağlık probleminin yanı sıra yaşının getirdiği eşlik eden diğer sağlık sorunları nedeniyle süreci biraz zorlu seyretmiş olsa da şu an genel sağlık durumu stabildir gün içindeki durumuna göre servise çıkarmayı planlıyoruz. Ayrıca Sevgili Ayşen Gruda’nın mesleki hayatı ve özel durumu nedeniyle yaklaşık 1 yıldır ilerlemiş düzeydeki pankreas kanserini takip ediyoruz. Hastalığın gelişim evresine göre gerekli muayene ve kontrolleri devam ediyor. Konuyla ilgili süreç tamamen takip ve kontrolümüz altındadır’ diye konuştu.

Pankreas kanseri tedavisini yürüten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe, Ayşen Hanım’a maalesef pankreas kanseri teşhisi konuldu. Şu aşamada herhangi bir operasyon düşünmüyoruz. Medikal tedaviyle birlikte hastamızın genel durumunu takip edeceğiz, genel durumu düzeldikten sonra kemoterapi düşünülebilir. Şu anda sadece genel durumu toparlamaya yönelik adımları ilaç tedavisi ile yapıyoruz. Bir hafta içerisinde durum daha da netliğe kavuşacak. İlk yatırdığımız dönemde hayati tehlike riski mevcuttu. Fakat bu kan tedavisi sonrasında genel durum iyiye seyretti’ açıklamasında bulundu” denildi.

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