Ayşenur Balcı değişimiyle şaşırttı! Bambaşka biri oldu

Bu Tarz Benim yarışmasında üçüncü ve İşte Benim Stilim All Star’da şampiyon olmayı başaran Ayşenur Balcı, bu yarışmalar sayesinde geniş bir hayran kitlesine kavuştu. Yarışmanın sonrasında soyunma videoları ifşa edilen Balcı +18 görüntüleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

O görüntülerin ardından uzun süre ortalarda görünmeyen Ayşenur Balcı, estetik ameliyatlarla bambaşka birisine dönüştü.

Fazla kilolarından kurtulan ve estetik ameliyatlarla bambaşka birine dönüşen Balcı'nın yarışmadaki halinden eser kalmadı.

26 yaşındaki Ayşenur Balcı, yaptırdığı estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü.



