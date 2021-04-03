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Aysun Kocatepe kimdir, nereli, kaç yaşında? Ali Kocatepe'nin eşi Aysun Kocatepe kimdir?

03.04.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aysun Kocatepe, 1962 senesinde dünyaya geldi. Çetin İnöntepe'nin kızı olan Aysun Kocatepe; kendi gibi ünlü bir sanatçı olan Ali Kocatepe ile evli. Eşi ile birlikte özel orkestraları ile "Şiirler Şarkı Söyler" isimli projelerle sahne alan Aysun Kocatepe, çok büyük başarılara imza attı. Peki Aysun Kocatepe kimdir, nereli, kaç yaşında? Ali Kocatepe'nin eşi Aysun Kocatepe kimdir?

Aysun Kocatepe kimdir, nereli, kaç yaşında? Ali Kocatepe'nin eşi Aysun Kocatepe kimdir?

Aysun Kocatepe, iki yıllık çalışmanın sonunda şimdiye kadar farklı isimlerden dinleyip hafızamıza kazınan aşk şarkılarını bir araya getirip ‘Aşka 22 Durak’ isimli albümünü çıkardı. Bu albümü ile oldukça ses getiren ünlü sanatçı, eşi ile beraber müzik yapmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

AYSUN KOCATEPE KİMDİR?

Aysun Kocatepe, 21 Ocak 1962 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Aysun İnöntepe'dir. Babası müzisyen Çetin İnöntepe, annesi Ayten İnöntepe'dir. Selma Güneri ise Aysun Kocatepe'nin halasıdır. Aysun Kocatepe, İstanbul'da bulunan Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra lisans eğitimi için başladığı Marmara Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünü son sınıfta bıraktı.

Aysun Kocatepe, 1985 yılında evlendikten sonra müziğe başladı. Timur Selçuk’tan şan ve solfej eğitimi aldı. İlk albümünü 1986’da “Güldeste” adıyla müzik piyasasına çıkardı. 1991’de “Uluslararası Yunus Emre Şarkı Yarışması”nda eşi Ali Kocatepe’nin bestesi “Come Let’s Go To The Friend My Soul” ile ikinci oldu.

Aysun Kocatepe kimdir, nereli, kaç yaşında? Ali Kocatepe'nin eşi Aysun Kocatepe kimdir?

1996 yılından sonra profesyonel olarak sahne çalışmalarına başladı. 2007 yılında “Aşk Tadında Rüya Gibi Şarkılar” adını taşıyan bir dizi konser ve televizyon programlarıyla izleyicilerin karşısına çıktı. TRT FM’de radyo programları yaptı. 2009 yılı Mayıs ayında “Nerelerdeydin” adlı albümü piyasaya çıktı.

Son yıllarda Ali Kocatepe’yle birlikte özel orkestraları eşliğinde “Şiirler Şarkı Söyler” projeleriyle sahne alan Aysun Kocatepe, ayrıca “Müzikalite” adlı konseptle konserler düzenledi.

Aysun Kocatepe kimdir, nereli, kaç yaşında? Ali Kocatepe'nin eşi Aysun Kocatepe kimdir?

AYSUN KOCATEPE EVLİ Mİ?

Aysun Kocatepe, müzisyen Ali Kocatepe ile 25 Mart 1985'te evlendi. Aysun ve Ali Kocatepe çiftinin, 1990 senesinde "İlkyaz" adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

AYSUN KOCATEPE DİSKOGRAFİ

1986 - Güldeste

1988 - Neler Olacak Neler

1990 - İlk Yaz

1990 - Ki Ki Ki - Ko Ko Ko

1992 - Entel Zonta Sosyetede

1994 - Hadi Gari

2009 - Nerelerdeydin?

2016 - Aşka 22 Durak

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TRT 1
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