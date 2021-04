Aysun Kocatepe kimdir, nereli, kaç yaşında? Ali Kocatepe'nin eşi Aysun Kocatepe kimdir?

Aysun Kocatepe, iki yıllık çalışmanın sonunda şimdiye kadar farklı isimlerden dinleyip hafızamıza kazınan aşk şarkılarını bir araya getirip ‘Aşka 22 Durak’ isimli albümünü çıkardı. Bu albümü ile oldukça ses getiren ünlü sanatçı, eşi ile beraber müzik yapmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

AYSUN KOCATEPE KİMDİR?

Aysun Kocatepe, 21 Ocak 1962 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Aysun İnöntepe'dir. Babası müzisyen Çetin İnöntepe, annesi Ayten İnöntepe'dir. Selma Güneri ise Aysun Kocatepe'nin halasıdır. Aysun Kocatepe, İstanbul'da bulunan Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra lisans eğitimi için başladığı Marmara Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünü son sınıfta bıraktı.

Aysun Kocatepe, 1985 yılında evlendikten sonra müziğe başladı. Timur Selçuk’tan şan ve solfej eğitimi aldı. İlk albümünü 1986’da “Güldeste” adıyla müzik piyasasına çıkardı. 1991’de “Uluslararası Yunus Emre Şarkı Yarışması”nda eşi Ali Kocatepe’nin bestesi “Come Let’s Go To The Friend My Soul” ile ikinci oldu.