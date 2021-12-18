Aytaç Şaşmaz kimdir, aslen nereli? Aytaç Şaşmaz kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Şarkılar Bizi Söyler konuklarından biri bu hafta oyuncu Aytaç Şaşmaz oluyor. Şaşmaz, aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşi olarak biliniyor. İşte Aytaç Şaşmaz'ın hayatı...

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Aytaç Şaşmaz, 1994 senesinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Manisalı olduğunu bilinmekte. Aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli Sinema filmi olmuştur.

Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinin kadrosunda yer almıştır. Son olarak ise Kanal D ekranlarında yayınlanan Baht Oyunu dizisinin başrolünde oynamıştır. Aytaç Şaşmaz, 47. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu ödülü kazanmıştır.

AYTAÇ ŞAŞMAZ SEVGİLİSİ KİMDİR?

Aytaç Şaşmaz'ın son olarak Baht Oyunu dizisindeki rol arkadaşı Cemre Baysel ile sevgili olduğu bilinmekteydi.

AYTAÇ ŞAŞMAZ ROL ALDIĞI DİZİLER

2017-2019 Söz- Feyzullah Altıparmak -Yardımcı Oyuncu -Star TV

2019-2021 Hekimoğlu -Emre Acar Başrol- Kanal D

2021 Baht Oyunu -Bora Doğrusöz Başrol -Kanal D

AYTAÇ ŞAŞMAZ ROL ALDIĞI FİLMLER

2017 Kötü Çocuk Ömer - Yardımcı Oyuncu

2020 Aşk Tesadüfleri Sever 2 - Niko - Başrol

2022 İlk Göktürk - Istemi Yabgu - Başrol

