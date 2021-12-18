Aytaç Şaşmaz kimdir, aslen nereli? Aytaç Şaşmaz kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Şarkılar Bizi Söyler konuklarından biri bu hafta oyuncu Aytaç Şaşmaz oluyor. Şaşmaz, aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşi olarak biliniyor. İşte Aytaç Şaşmaz'ın hayatı...
Aytaç Şaşmaz, 1994 senesinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Manisalı olduğunu bilinmekte. Aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli Sinema filmi olmuştur.
Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinin kadrosunda yer almıştır. Son olarak ise Kanal D ekranlarında yayınlanan Baht Oyunu dizisinin başrolünde oynamıştır. Aytaç Şaşmaz, 47. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu ödülü kazanmıştır.
Aytaç Şaşmaz'ın son olarak Baht Oyunu dizisindeki rol arkadaşı Cemre Baysel ile sevgili olduğu bilinmekteydi.
2017-2019 Söz- Feyzullah Altıparmak -Yardımcı Oyuncu -Star TV
2019-2021 Hekimoğlu -Emre Acar Başrol- Kanal D
2021 Baht Oyunu -Bora Doğrusöz Başrol -Kanal D
2017 Kötü Çocuk Ömer - Yardımcı Oyuncu
2020 Aşk Tesadüfleri Sever 2 - Niko - Başrol
2022 İlk Göktürk - Istemi Yabgu - Başrol
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