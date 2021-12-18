MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aytaç Şaşmaz kimdir, aslen nereli? Aytaç Şaşmaz kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Aytaç Şaşmaz kimdir, aslen nereli? Aytaç Şaşmaz kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

18.12.2021 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler konuklarından biri bu hafta Aytaç Şaşmaz olacak. Son olarak Baht Oyunu dizisinde Bora karakteriyle rol alan sevilen oyuncu Aytaç Şaşmaz'ın hayatı ve yaşı, memleketi gibi konular merak konusu oldu. Peki Aytaç Şaşmaz kimdir, aslen nereli ve sevgilisi kimdir? İşte merak edilenler...

Aytaç Şaşmaz kimdir, aslen nereli? Aytaç Şaşmaz kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Şarkılar Bizi Söyler konuklarından biri bu hafta oyuncu Aytaç Şaşmaz oluyor. Şaşmaz, aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşi olarak biliniyor. İşte Aytaç Şaşmaz'ın hayatı...

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Aytaç Şaşmaz, 1994 senesinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Manisalı olduğunu bilinmekte. Aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli Sinema filmi olmuştur.

Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinin kadrosunda yer almıştır. Son olarak ise Kanal D ekranlarında yayınlanan Baht Oyunu dizisinin başrolünde oynamıştır. Aytaç Şaşmaz, 47. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu ödülü kazanmıştır.

AYTAÇ ŞAŞMAZ SEVGİLİSİ KİMDİR?

Aytaç Şaşmaz'ın son olarak Baht Oyunu dizisindeki rol arkadaşı Cemre Baysel ile sevgili olduğu bilinmekteydi.

AYTAÇ ŞAŞMAZ ROL ALDIĞI DİZİLER

2017-2019 Söz- Feyzullah Altıparmak -Yardımcı Oyuncu -Star TV
2019-2021 Hekimoğlu -Emre Acar Başrol- Kanal D
2021 Baht Oyunu -Bora Doğrusöz Başrol -Kanal D

AYTAÇ ŞAŞMAZ ROL ALDIĞI FİLMLER

2017 Kötü Çocuk Ömer - Yardımcı Oyuncu
2020 Aşk Tesadüfleri Sever 2 - Niko - Başrol
2022 İlk Göktürk - Istemi Yabgu - Başrol

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖdül gecesinde göz kamaştırdı!Ödül gecesinde göz kamaştırdı!
PARTNERMerakla bekleniyordu! AGİ'de yeni gelişmeMerakla bekleniyordu! AGİ'de yeni gelişme
Aşkın Nur Yengi kimdir, aslen nereli?Aşkın Nur Yengi kimdir, aslen nereli?
Anahtar Kelimeler:
Aytaç Şaşmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çığlığını duyan koştu! Sokak ortasında saçından tutup sürükledi

Çığlığını duyan koştu! Sokak ortasında saçından tutup sürükledi

Erdoğan açıkladı! Hedef 75 milyar dolar

Erdoğan açıkladı! Hedef 75 milyar dolar

Koray Avcı'nın takipçisine verdiği yanıt tepki çekti! Sosyal medyada linç ediliyor

Koray Avcı'nın takipçisine verdiği yanıt tepki çekti! Sosyal medyada linç ediliyor

3 aylık kızını döverek öldürmüştü! Cezaevinde ölü bulundu

3 aylık kızını döverek öldürmüştü! Cezaevinde ölü bulundu

Sosyal medyada gündem oldu! ASELSAN iddialarına yanıt geldi

Sosyal medyada gündem oldu! ASELSAN iddialarına yanıt geldi

Bahçeli'den TÜSİAD'a çok sert tepki: Karşı çıksalar da...

Bahçeli'den TÜSİAD'a çok sert tepki: Karşı çıksalar da...

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Bahar Candan'dan canlı yayında itiraf! "İş dünyasından ünlü bir kadınla aşk yaşadım"

Bahar Candan'dan canlı yayında itiraf! "İş dünyasından ünlü bir kadınla aşk yaşadım"

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Ayhan Sicimoğlu paylaştı! Moda'da pantolonunu indirip karısının üzerine işedi

Ayhan Sicimoğlu paylaştı! Moda'da pantolonunu indirip karısının üzerine işedi

İbrahim Tatlıses'ten veda paylaşımı

İbrahim Tatlıses'ten veda paylaşımı

Yeni imajı olay oldu! ''Başka biri sandım''

Yeni imajı olay oldu! ''Başka biri sandım''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.