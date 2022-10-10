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  4. Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'den kötü haber! O detay dikkatlerden kaçmadı

Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'den kötü haber! O detay dikkatlerden kaçmadı

10.10.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Deniz Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıktı. Ayrılık kararı aldıkları konuşulan çift, özel hayatları hakkında sessizliklerini koruyor.

Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'den kötü haber! O detay dikkatlerden kaçmadı

Geçtiğimiz yaz televizyonlarda yayınlanan Baht Oyunu adlı romantik komedi dizisinde tanışan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşıyordu. Romantik pozlarıyla sık sık isimlerinden söz ettiren ikiliden kötü haber geldi.

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Birbirlerine çok yakıştırılan ve örnek olarak gösterilen çift, sosyal medya hesabından birbirini takipten çıkardı. Birbirini silen çiftin kesin ayrılık nedeni bilinmezken çiftten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Çiftin birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması da kafaları karıştırdı.

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Aytaç Şaşmaz Cemre Baysel sosyal medya ele
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