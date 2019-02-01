Ayvalık’ta hortum anı kamerada

Akşam saatlerinde gelen doğa olayında Ege Denizi üzerinden gelen hortum, ilçenin en büyük mahalleleri Altınova ile Küçükköy’ü teğet geçerek, Madra Barajı ve Kozak Yaylası semalarında gözden kayboldu.
5 dakika kadar süren hortum sırasında şiddetli yağmur ve dolu yağışının olduğunu söyleyen vatandaşlar, hortum sırasında denizin ortasında da derin bir kuyunun oluşmasının ise kendilerine korku dolu anlar yaşattığını ifade ettiler. (İHA)
Otobüste dehşet! Şoförü defalarca bıçakladı
Kamerun'da bulunan Gamze Özçelik'ten duygulandıran paylaşımlar
Dağdan kopan dev kaya parçası evin içinde girdi
İlber Ortaylı'nın 'Atatürk' paylaşımı sosyal medyayı salladı
10 metre yükseklikten takla attı! Bakın nasıl kurtuldu!
20 ton çöp çıkarılmıştı! Çöp evden çıkanlar şoke etti!
WhatsApp'ta silinen mesajları okuma yöntemini açıklıyoruz
Erkek arkadaşının telefonunda Tinder bulduktan sonra samuray kılıcı ile dilimlemeye çalıştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum