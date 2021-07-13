MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ayvalık'ta Serdar Ortaç fırtınası

Ayvalık'ta Serdar Ortaç fırtınası

13.07.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ünlü sanatçı Serdar Ortaç sahne adlığı mekânda binlerce hayranıyla bir araya geldi.

Ayvalık'ta Serdar Ortaç fırtınası

Pandemi sürecinde sahne almayan Serdar Ortaç kısıtlamaların ardından normalleşme sürecinde peş peşe konserler vermeyi sürdürüyor.
Bu kapsamda Ayvalık’ın dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajları’nda konser veren dev sanatçı en güzel şarkılarını Ayvalıklılar için seslendirdi.

AW369274_02

İlçenin tarihi ve doğal güzelliklerine her gelişinde bir kez daha hayran kaldığını söyleyen Serdar Ortaç, sadece bu yüzden her fırsatta Ayvalık’a gelip, konser verdiğini ve bu vesile ile bir günlük de olsa dinlenebilmeye çalıştığını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Biseksüel olduğu biliniyordu! Adriana Lima'ya mesajı gündemdeBiseksüel olduğu biliniyordu! Adriana Lima'ya mesajı gündemde
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Selena'nın Selin'i Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?Selena'nın Selin'i Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?
Anahtar Kelimeler:
Ayvalık Serdar Ortaç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayram öncesi endişelendiren haber!

Bayram öncesi endişelendiren haber!

50 yaş ve üstü erkeklerde görüldü! ABD'den koronavirüs aşısı açıklaması

50 yaş ve üstü erkeklerde görüldü! ABD'den koronavirüs aşısı açıklaması

Aygün Aydın hapisten çıkar çıkmaz Hakan Sabancı’ya küfürler yağdırdı

Aygün Aydın hapisten çıkar çıkmaz Hakan Sabancı’ya küfürler yağdırdı

Sessiz sedasız ayrıldı

Sessiz sedasız ayrıldı

Fatih Camisi'ne 'protokol koltuğu' konuldu!

Fatih Camisi'ne 'protokol koltuğu' konuldu!

2 bin kişilik mahalle karantinaya alındı

2 bin kişilik mahalle karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Eşini annesi zannettiler!

Eşini annesi zannettiler!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Seksi kalça dansı! Takipçilerini şaşı etti

Seksi kalça dansı! Takipçilerini şaşı etti

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti! "Gerçekten aşıksan tüm Türkiye beni..."

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti! "Gerçekten aşıksan tüm Türkiye beni..."

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.