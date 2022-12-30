Azalmak zıt anlamlısı nedir? Azalmak zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Azalmak sözcüğü Türkçe kökenli bir kelimedir. Dil bilgisinde bazı cümleler içerisinde nesne yer almamaktadır. Nesnesiz kurulan cümleler geçişsiz fiil olarak tabir edilir. Azalmak sözcüğü de geçişsiz fiiller arasındadır. Cümlenin geçişsiz fiil olup olmadığını anlamak oldukça kolaydır. Cümlenin sonunda yer alan yükleme “ne/kim/neyi ve kimi?” gibi soruların sorulması yeterlidir. Bu sorular karşısında o cümleden herhangi bir yanıt alınamıyorsa o cümlede bulunan fiilin geçişsiz olduğunu anlarız. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcük birden fazla mana taşımaktadır. Bu manalar ise şu şekildedir:

(Nesnesiz) Miktar bakımından aza inmek, eksilmek

(Nesnesiz) Seyrek duruma gelmek, eskisinden daha az olmak

(Nesnesiz) Hafiflemek, şiddetli etkisini kaybetmek

Azalmak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Cümlelerde tekrara düşmemek için kelimelerin eş anlamlılarını veya zıt anlamlılarını kullanmayı tercih ederiz. Ancak azalmanın zıt anlamlısı olan bir sözcük yoktur. Her ne kadar bu sözcüğün zıt anlamlısı olarak “çoğalmak” kelimesi kullanılsa da bu kullanım doğru değildir. Azalmak ve çoğalmak sözcükleri birbirinin zıddı değildir. Cümle içerisinde fiil olarak görev alan sözcüklerin neredeyse büyük bir kısmının karşıt anlamlısı yoktur.

Azalmak sözcüğü günlük hayatımızda veya yazılı metinlerde çok sık karşımıza çıkmaktadır. Dilimizde her sözcüğün karşıt anlamını taşıyan bir kelime bulunmamaktadır. Dolayısıyla azalmak kelimesinin zıt anlamı yoktur. Azalmak kelimesinin kökü olan "az" kelimesinin zıddı "çok" olsa da bu iki kelimenin ek almış hâlleri olan "azalmak" ve "çoğalmak" zıt anlamlı değildir. İki kelime de her ne kadar aynı görevlerde kullanılsa da aralarında tam olarak anlamsal zıtlık mevcut değildir. Bu nedenle azalmanın zıt anlamlısı olarak çoğalmak kelimesinin kullanılması yanlıştır.

Azalmak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Azalmak kelimesinin tam aksi bir durumunu ifade etmek istediğimizde bu kelimenin karşıt anlamlısını kullanmak isteriz. Ancak azalmak zıt anlamlısı olan herhangi bir sözcük bulunmamaktadır. Bu yüzden örnek cümleler kuramayız. Azalmak sözcüğüyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse: