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Azarlamak eş anlamlısı nedir? Azarlamak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçenin zengin bir dil olmasıyla birlikte cümle içerisinde farklı kelimeler kullanarak aynı anlamlar verilebilir. Bu durum da eş anlamlı kelimelerle sağlanır. Peki, azarlamak kelimesinin eş anlamlısı nedir

Azarlamak eş anlamlısı nedir? Azarlamak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Azarlamak kelimesi "bir kişiye karşı kırıcı ve sert sözler kullanmak" anlamına gelmektedir. Dilimize Farçadan geçen ve "incitme, eziyet, acıtma" anlamına gelen "āzār" kelimesinden türemiştir. Azarlamak kelimesinin dilimizde kullanımına en eski örnek Mukaddimetü'l-Edeb eseridir. Burada "incitme, acıtma" anlamında kullanılmıştır.

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Azarlamak kelimesinin eş anlamı

Azarlamak kelimesi bir kişiye kırıcı, sert söz söylemek anlamında kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra bir kimseye kızmak anlamında da kullanılmaktadır. Bu anlamlar doğrultusunda azarlamak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Paylamak
  • İtap
  • Çıkışmak
  • Haşlamak
  • Tekdir etmek
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Azarlamanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Genç öğretmenin ders zilini duymayan öğrencileri bu kadar haşlayacağını kimse tahmin etmemişti.
  • Konuşurken bir anda neden çıkıştığını anlamadım.
  • "Behey bu saatlerde burada ne arıyorsun be adam!" diye beni paylamıştı.
  • Ahmet’in sınıfta en yakın arkadaşına yapmış olduğu yersiz şakaya arkadaşı ne kadar çıkışsa da haklıydı.
  • Bazen öyle şeyler söylüyordu ki onun söyledikleri tekdir etmeye giriyordu.
  • Babası çocuğunu yaptıklarından dolayı paylıyordu ama babasının söyledikleri bir kulağından girip diğer kulağından çıkıyordu.
  • O kadar güzel kelimeler kullanıyordu ki övüyor mu yoksa itap mı ediyor anlamıyorduk.
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