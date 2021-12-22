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Aziz 8. yeni bölümden 2. fragman yayınlandı! Aziz'den Efnan'a aşk itirafı gibi sözler: Sensiz her şey eksik gibi

22.12.2021 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Yıldırım'ın başrolünde oynadığı Aziz dizisinin 8. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Aziz dizisinin yeni bölümünde Efnan'ın Mısır'a gitme kararı karşısında Aziz duygu dolu anlar yaşayacak. Efnan ortadan kaybolurken Aziz ise ona ulaşmaya çalışıyor. Sonunda Aziz Efnan'a adeta aşkını ilan ediyor. Aziz'in "Sana alıştım ben, sensiz her şey eksik gibi" sözleri Efnan'ı duygulandırıyor.

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi, 24 Aralık Cuma akşamı 8. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ilgiyle izlenen dizisi Aziz dizisinin yeni bölümünde Aziz ve Efnan arasında sürpriz gelişmeler yaşanacak.

AZİZ VE EFNAN'IN DUYGUSAL ANLARI

Aziz dizisi yeni bölümde Efnan'ın Pierre ile sır paylaşması dikkat çekerken Adem, Dilruba'nın mektupta yazdıklarının yalan olduğunu söyleyerek şaşırtıyor.

Aziz (4)(16)

Pierre, Edip Payidar'ın ölmeden önce yazdığı mektubu Kenan'a vererek büyük bir hamle yaparken Aziz ile Efnan'ın duygu dolu anları heyecanla bekleniyor.

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AZİZ'İN SEKİZİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

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Aziz'in hür yaşamak için başlattığı cesur mücadele, şehirde büyük bir uyanışa vesile olur.

Aziz (8)(7)
Efnan'ı o evden alıp götürmek isteyen Aziz, Pierre'in kapısına dayanmıştır. Bu hamle Pierre ile aralarındaki gerilimi amansız bir çıkmaza sokacaktır.

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Dilruba öğrendiği sırrın yükünü taşımakta zorlanırken Adem, vicdanı ve aşkı arasında bir çıkmazın içine girer.

Aziz (2)(19)

Galip, Mustafa'yı Maksude'den uzak tutmak için onu evlatlarıyla sınar.

Aziz (2)(18)

Ancak bu sınav sadece bu aşkın değil, Aziz ve Adem arasındaki kardeşlik bağının da sınanmasına neden olacaktır.

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Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Murat Yıldırım Damla Sönmez Simay Barlas
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