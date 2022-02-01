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Aziz dizisi 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! "Eğer yakalanırsak sonu idam"

01.02.2022 02:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen Aziz dizisinin merakla beklenen 12. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın paylaştığı Aziz'de Aziz, Efnan'a olan sevgisinden ve güveninden bahsederken Pierre'in, Efnan'ın evine nezaket derslerine geldiğini açıklaması dengeleri değiştiriyor. Fragmanda Aziz'in ise "Eğer yakalanırsak sonu idam" sözleri akıllarda soru işaretleri oluşturuyor.

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi, 12. yeni bölümüyle 4 Şubat Cuma akşamı seyirci karşısına çıkacak. Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği sevilen dizisi Aziz'in yeni bölüm fragmanında Mustafa ve Kenan'ın kavgası dikkat çekerken gerilim giderek yükseliyor. Yeni bölümde Aziz ile Efnan'ın ilişkisini nasıl etkileyecek merak konusu oluyor. Dilruba ise Efnan'a destek oluyor.

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AZİZ'İN 12. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Babasının gizemli ölümünün ardındaki sır perdesini aralayan Aziz, yeni bir hamle yapmak üzere harekete geçer. Bu sırada Türklerin cesur direnişi üzerine Fransızlar şehirde baskıyı artırıp ambargo başlatmıştır.

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Türkler açlık ve kıtlıkla acı bir şekilde sınanmaktadır. Aziz babasının intikamını almak ve halkı bu zulümden kurtarmak için tehlikeli bir yola girer.

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Tüm bunlar olurken Efnan'la ilgili şaşırtıcı bir gerçeği öğrenmesi Aziz'de derin bir hayal kırıklığına neden olur. Aziz bu çetin mücadele için amansız bir yolculuğa çıkarken arkasında gözü yaşlı Efnan'ı bırakır. Efnan'ın bu süreçteki destekçisi ise amansız rakibi Dilruba olacaktır.

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Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

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Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Murat Yıldırım
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