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Aziz dizisi 3. yeni bölüme Mustafa Kemal Atatürk sahnesi damga vuracak!

18.11.2021 01:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen Aziz'in 3. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Hikayesi 1930'ların Hatay'ında geçen dizide, Aziz Fransızlar'a karşı direnişin sembolü haline geliyor. "Fransız zulmü altında emeğini hiç edilmesini kabul etmeyen kim varsa, onlarla yürüyeceğim" diyen Aziz gözaltına alınıyor. Dizinin fragmanına ise Atatürk'ün görüldüğü anlar damga vuruyor. Mustafa Kemal Atatürk'e, Hatay'da Fransız askerleri tarafından gözaltına alınan Aziz hakkında bilgi geliyor.

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi, 19 Kasım Cuma akşamı 3. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Ramo'dan sonra Aziz ile ekranlara dönen Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı dizinin yeni bölümünde, Hatay'a geri dönen Aziz halı atölyesini açmak için ilk adımları atıyor.

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YENİ BÖLÜMDE ATATÜRK SAHNESİ HEYECANLANDIRACAK

Aziz'in atölyesinde çalışanlara yönelik, "Fransız zulmü altında emeğini hiç edilmesini kabul etmeyen kim varsa, onlarla yürüyeceğim" sözleri dikkat çekiyor.

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Halı atölyesini yeniden açan Aziz ise Fransız askerleri tarafından gözaltına alınıyor.

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Aziz'in yeni bölüm fragmanında, Aziz'in Fransız askerleri tarafından götürülürken Pierre'in Aziz'e karşı planı merak konusu oluyor.

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Atatürk'ün görüldüğü anlar ise tanıtıma damgasını vuruyor.

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AZİZ'İN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz'in adaletsiz düzeni değiştirmek adına babasının atölyesini yeniden açmaya karar vermesi, şehirde büyük yankı uyandırır. Hatta şehrin de ötesinde, başkentte. Fransızların atölyeyi açmak için Aziz'den istedikleri para ise beklenmedik bir yaraya çare olmak zorunda kalır. Aziz atölyesini açamamakla karşı karşıyadır.

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Peki, Aziz yüklü miktardaki parayı bulabilecek mi? Tüm engellere rağmen Aziz, ona inananlarla yürüyebilecek midir? Dilruba ve Aziz arasındaki yaşananları gören Maksude Payidarların evinde büyük bir krize neden olur.

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Sıtkı tarafından kaçırılan Efnan ise zorla evlendirilmek üzeredir. Aziz'in Efnan'ı kurtarmak için ödemeyi göze aldığı bedel ise bu sefer ağır olacaktır.

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Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Murat Yıldırım Mustafa Kemal Atatürk Ahmet Mümtaz Taylan Damla Sönmez Fırat Tanış Simay Barlas
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