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  4. Aziz Yıldırım cephesinden Ali Koç'a seçim tepkisi! "Çok üzüldü"

Aziz Yıldırım cephesinden Ali Koç'a seçim tepkisi! "Çok üzüldü"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.04.2025 13:05
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Fenerbahçe'nin eski asbaşkanlarından Nihat Özbağı, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özbağı Ali Koç yönetiminin açıkladığı stat projesinin Aziz Yıldırım'ın projesi olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Aziz Yıldırım cephesinden Ali Koç'a seçim tepkisi! "Çok üzüldü"

Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'ın başkan olduğu dönemde asbaşkanlık görevi yapan Nihat Özbağı, Halk TV'de katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN ŞANSI DEVAM EDİYOR"

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Özbağı, verdiği röportajda Sarı-Lacivertli camianın şampiyonluk umutlarının sürdüğünü belirtirken "Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı devam ediyor" diyerek takımına olan inancını dile getirdi.

"AZİZ YILDIRIM NE DÜŞÜNÜR BİLMİYORUM"

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Kongre iddiaları hakkında da konuşan Özbağı, şu an için olağanüstü kongreyi gerektirecek bir durum olmadığını ifade etti. Ancak, taraftarlardan ciddi bir baskı gelmesi halinde olağanüstü kongre seçeneğinin değerlendirilebileceğini belirterek "Taraftar baskısı olursa olağanüstü kongre düşünülebilir. Şu anda öyle bir ortam yok. Eğer kongreye gidilirse başkan adayları çıkar ve o zaman doğru bir zamanlama olur. Bu benim kendi görüşüm. Aziz Yıldırım ne düşünür bilemiyorum." dedi.

"STAT PROJESİ, BİZİM PROJEMİZDİ"

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Nihat Özbağı, gündemde olan stat projesi hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Projenin Aziz Yıldırım döneminde hazırlandığını söyleyen Özbağı, "Bu stat projesi bizim projemizdi. Aziz Yıldırım'dan projeyi istediler. Eğer biz kongreyi kazansaydık, stadı kendi cebimizden yapacaktık. Mevcut yönetim, stadı kendileri yapmış gibi tanıttı. Oysa proje tamamen Aziz Yıldırım'a ait." ifadelerini kullandı.

"AZİZ YILDIRIM ÇOK ÜZÜLDÜ"

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Özbağı, projeyi devrederken Aziz Yıldırım'ın büyük bir üzüntü yaşadığını da vurgulayarak, "Aziz Başkan bu süreçte çok üzüldü. Projeyi emanet etti ama yaşananlar beklediği gibi olmadı." sözlerini sarf etti.

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seçim Aziz Yıldırım Ali Koç son dakika başkanlık fenerbahçe
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