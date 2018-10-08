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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç sözleri

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.10.2018 09:08 | Son Güncelleme

Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ın Ali Koç ile ilgili pozitif düşünceleri olduğunu ve en az 2 dönem başkanlıkta kalmasını istediğini söyledi.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç sözleri

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel'in kendisinin de bulunduğu bir ortamda Aziz Yıldırım ile buluştuğu ve bu yüzden kadro dışı kaldığı iddialarına yanıt verdi.

Dilmen, böyle bir şeyin gerçek olmadığını söylerken; "30 Eylül'de program bitti, arabaya bindim, Aziz başkan aradı. Birkaç aydır göremiyordum. Beykoz'da gel kahve içelim dedi. Ben de gittim. Murat Ülker, Aziz bey ve arkadaşları oturuyordu, sohbet ediyorlardı. 15 dakika oturdum, bir kahve içtik, 15 dakika falan sürdü. Ali bey de kahve içelim dese, gider kahve içerim. O gün de Volkan Demirel'in olması mümkün değil, Volkan Rize'deydi zaten olay bu yani" dedi.

Aziz Yıldırım'ın, yaptığı görüşmede Ali Koç'un en az 2 dönem kalmasını istediğini söyleyen yorumcu, "Aziz Yıldırım, bana sataşmazlarsa ben hiçbir şeye bakmam, Fenerbahçe iyi olsun demişti. Evinde çay içerken, aynen şu ifadeyi kullandı: İnşallah bir dönem değil, en az 2 dönem kalır dedi. Bana kimse bulaşmadığı zaman, benim de kimseye söyleyecek bir şeyim yok dedi" ifadelerini kullandı. (SPORX)

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Spor Toto Süper Lig aziz yıldırım ali koç rıdvan dilmen

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
efsane başkan aziz yıldırım yönetimi çapulculara bıraktın gittin
SENİ SEVİYORUZ AZİZ BAŞKAN
tam da türk tipi anlayış işte.. batırmış kulübü bütün gelirler temlikte bana dokunmazlarsa konuşmam diyor..
He he. Haine iki dönem az gelir. Geberesiye kadar kalsın!!
mesaj dolubir söz diyorki ali koç bu kafa ile 2 sezon dayanamaz bana göre de dayanamaz çünki FB yi dolandırıcılara teslim etti iş hayatında ve ailesinden gelen saygınlığınıda yuh sesleri arasında kaybedecek COCU denen it taraftar ile dalga geçiyor her maçın ardından maalesef bu maçta da üzüldük deyip pislik yapıyor Kendini kovdurup tazminatını almak için elinden geldiği ni yapıyor bu frey denen şerefsiz kimdir tüm ülke onun oyunundan nefret etti ama hala oynatılıyor ey Başkan sen bu comolli ve cocuyu tuttuğun müddetçe Kendini ve FB yi bitiriyorsun
aziz yildirim anca kurtuldu adam
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