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Aziz Yıldırım yapacağını yaptı! Aday olup seçilirse teknik direktörünü belirledi.... Sarı-Lacivertliler'de Aykut Kocaman ihtimali

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.05.2024 13:20
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Fenerbahçe'de son oynanan Konyaspor mücadelesini tribünden takip eden isimler arasında kulübün efsanelerinden Aykut Kocaman da bulunurken, tecrübeli futbol adamı için çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...

Konyaspor ile golsüz berabere kalarak şampiyonluk ihtimaline mucizelere bırakan Fenerbahçe'de tribünde tanıdık bir isim vardı.

Bir dönem hem Fenerbahçe'de hem de Konyaspor'da teknik direktörlük görevi yapmış ve önemli işlere imza atmış olan Aykut Kocaman, karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.

GÜNDEM GENEL KURUL

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Tüm bunlar yaşanırken Fenerbahçe'de gözler haziran ayında gerçekleşecek olan seçimli olağanüstü genel kurula çevrilmiş durumda.

AZİZ YILDIRIM HAREKETE GEÇEBİLİR

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Ali Koç'un seçime tekrardan girme kararı aldığı iddia edilirken eski başkan Aziz Yıldırım'ın 6 yıllık süreçteki sportif başarısızlığın ardından yeniden harekete geçtiği belirtiliyor.

ADAY OLUP SEÇİLİRSE: AYKUT KOCAMAN...

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Yıldırım'ın aday olup yeniden seçilmesi durumunda Fenerbahçe futbol takımının başındaki ismin Aykut Kocaman olacağı öngörülüyor.

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