Aziz Yıldırım yapacağını yaptı! Aday olup seçilirse teknik direktörünü belirledi.... Sarı-Lacivertliler'de Aykut Kocaman ihtimali

Konyaspor ile golsüz berabere kalarak şampiyonluk ihtimaline mucizelere bırakan Fenerbahçe'de tribünde tanıdık bir isim vardı.
Bir dönem hem Fenerbahçe'de hem de Konyaspor'da teknik direktörlük görevi yapmış ve önemli işlere imza atmış olan Aykut Kocaman, karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.
Tüm bunlar yaşanırken Fenerbahçe'de gözler haziran ayında gerçekleşecek olan seçimli olağanüstü genel kurula çevrilmiş durumda.
Ali Koç'un seçime tekrardan girme kararı aldığı iddia edilirken eski başkan Aziz Yıldırım'ın 6 yıllık süreçteki sportif başarısızlığın ardından yeniden harekete geçtiği belirtiliyor.
Yıldırım'ın aday olup yeniden seçilmesi durumunda Fenerbahçe futbol takımının başındaki ismin Aykut Kocaman olacağı öngörülüyor.