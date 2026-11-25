Kasım indirimlerinin son günlerinde hem sepet kodlarıyla ekstra avantaj sunan hem de dip fiyatlara inen en dikkat çekici fırsatları sizin için derledik. Kahve makinelerinden dizüstü bilgisayarlara, parfümden kablosuz süpürgeye ve günlük yaşamı kolaylaştıran cihazlara kadar günün öne çıkan 10 ürününü ve detaylarını aşağıda inceleyebilirsiniz.

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1. Camper Chasis Sport Günlük Ayakkabı

İkonik tasarım çizgileri, esnek taban yapısı ve gün boyu süren yürüyüş konforuyla öne çıkan Camper Chasis Sport, Kasım fırsatları kapsamında %53 indirim avantajıyla dikkat çekiyor. Hem günlük kombinlere kolayca uyum sağlayan hem de uzun ömürlü kullanım sunan bu modeli numaralar tükenmeden yakalamak için acele edin!

2. Philips LatteGo Otomatik Espresso Makinesi

Evde pratik şekilde süt köpürterek latte ve cappuccino hazırlamanıza imkan tanıyan Philips LatteGo otomatik espresso makinesi, Kasım kampanyalarında kahveseverlerin radarına giriyor. Kolay temizlenen süt sistemi ve kişiselleştirilebilir içecek seçenekleriyle sabah rutinini keyfe dönüştüren bu modelde, ödeme esnasında uygulanan ek 1.000 TL indirim avantajını kaçırmamak için hemen göz atın.

3. Lenovo IdeaPad Slim 3 (i7-13620H / 16GB / 512GB SSD)

Intel Core i7-13620H işlemcisi, 16 GB RAM kapasitesi ve 512 GB SSD depolamasıyla hem iş hem günlük kullanımda akıcı bir performans sunan Lenovo IdeaPad Slim 3, hafif yapısıyla taşınabilirlikte öne çıkıyor. 15.3 inç ekranlı bu güçlü dizüstü bilgisayarı değerlendirirken sepette LENOVO2000 ek kodunu kullanarak fiyat avantajını büyütmek için sayfayı ziyaret edin.

4. Emporio Armani Stronger With You Intensely EDP (100 ml)

Sıcak baharatlı ve odunsu notalarıyla akılda kalıcı bir karakter sunan Emporio Armani Stronger With You Intensely erkek parfümü, soğuk havalarda en çok tercih edilen kokular arasında yer alıyor. 100 ml boyutundaki bu popüler parfümde ARMANI15 koduyla sağlanan %15 ek indirim sayesinde toplamda 2.094 TL’lik avantaj yakalamak için ürünü keşfedin.

5. LEGO Technic Ducati Desmo450 MX Factory Motosiklet

Mekanik detayları ve gerçekçi tasarım çizgileriyle hem koleksiyonerlere hem de model severlere hitap eden LEGO Technic Desmo450 Motosiklet seti, keyifli bir inşa deneyimi sunuyor. Sergilemeye uygun dinamik duruşuyla dikkat çeken bu özel seti kaçırmamak ve kampanya fiyatını görmek için linke tıklayın.

6. Lacoste LAC2011049 Erkek Kol Saati

Sade şıklığı ve zamansız tasarım çizgisiyle günlük kombinlere kolayca uyum sağlayan Lacoste LAC2011049 erkek kol saati, bilekte modern bir duruş sergiliyor. Hem ofis stilinde hem hafta sonu giyiminde rahatlıkla kullanılabilecek bu modeli 2.094 TL indirim avantajıyla yakalamak için kaçırmadan sepete atın.

7. Stanley Quencher FlowState Pipetli Termos

Geniş kapasitesi, ergonomik sapı ve akıllı kapak yapısıyla gün boyu su tüketimini kolaylaştıran Stanley Quencher FlowState pipetli termos, 365 günün en düşük fiyatıyla dikkat çekiyor. Masa başında, araçta ya da sporda pratik kullanım sunan bu popüler modeli dip fiyattan almak için elinizi çabuk tutun deriz!

8. Dyson V15 Detect Absolute Kablosuz Süpürge

Güçlü emiş gücü ve toz partiküllerini görünür kılan başlık teknolojisiyle ev temizliğinde yüksek standart sunan Dyson V15 Detect Absolute, detaylı temizlik setiyle birlikte geliyor. Farklı zemin ve köşelere uyum sağlayan aparatlarıyla ev işlerini hızlandıran bu modeli 13.000 TL indirimli Kasım fırsatıyla değerlendirmek için kampanyayı inceleyin.

9. Gillette Fusion5 Tıraş Makinesi ve Yedek Bıçak Seti

Hassas kesim bıçakları ve kayganlaştırıcı şeridiyle pürüzsüz tıraş deneyimi sunan Gillette Fusion5 seti, düzenli bakım ihtiyacını ekonomik şekilde karşılamak isteyenler için öne çıkıyor. Üstelik yedek başlıklarda sunulan 2. üründe %50 indirim avantajıyla stok yapmak ve seti incelemek için linke tıklayabilirsiniz.

10. Brita Cube Tezgah Üstü Su Arıtma Cihazı

Mutfakta damacana taşıma derdini ortadan kaldırarak pratik ve taze içme suyu sağlamaya yardımcı olan Brita Cube tezgah üstü arıtma cihazı, kompakt yapısıyla tezgahlarda yer kaplamıyor. Günlük içme suyu ihtiyacını daha konforlu hale getiren bu ürünü Kasım kampanyası kapsamında incelemek için hemen linke göz atın.

Bu içerik 25 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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