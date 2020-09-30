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Azmin zaferi! 40 yıldır aynı sayıları oynadılar piyangoyu kazandılar

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Avustralyalı 3 kardeş, 40 yıllık aynı piyango numaralarını oynama geleneğinin karşılığını sonunda aldı. Üçlü, yıllardır oynadıkları TattsLotto'dan 511 bin Avustralya doları (2 milyon 826 bin TL) kazandı.

Azmin zaferi! 40 yıldır aynı sayıları oynadılar piyangoyu kazandılar

40 yıldır aynı rakamlarla oynadıkları piyangodan 511,318,20 Avustralya doları kazanan üç kardeş azmettikleri zafere sonunda ulaştı.

TattsLotto'ya galibiyet hakkında konuşan Avustralyalı kardeşlerden biri, "Galibiyet iki kardeşim ve benim aramda paylaşılacak. Bu büyük miktarda bir para. Her hafta oynuyoruz! 40 yıldır aynı sayıları yazıyoruz. Neden bu sayıları tam olarak seçtiğimizi hatırlamıyorum. Tek bildiğim 40 yıl önce her birimizin sayıları yazıp oynamak için bir bilet seçtiğimizdi. O zamandan beri oynuyoruz. Dün bileti kontrol ettikten sonra, doğru olduğundan emin olmak için yaklaşık 10 dakika kontrol ettim. Onlara söylemeden önce onaylandığından emin olmak istedim. Onları arayabilmek ve onlara haber verebilmek harika bir duyguydu' diye konuştu.

Kardeşler ikramiye ile ne yapacakları konusunda bilgi vermedi.

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