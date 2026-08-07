Azrail kostümüyle hastane çatısına çıkıp saatlerce martı çığlığı attı

Galler'in Denbighshire bölgesindeki Glan Clwyd Hastanesi'nde yaşanan sıra dışı olay, hem hastalar hem de sağlık çalışanları arasında endişeye yol açtı. Hastane çatısına çıkan Leon Gillespie, ilginç davranışları nedeniyle ekipleri saatlerce alarma geçirdi.

26 yaşındaki Leon Gillespie, siyah bir cübbe giyip Azrail maskesi takarak Glan Clwyd Hastanesi'nin çatısına çıktı. Yaklaşık üç saat boyunca çatıda kalan Gillespie, martı seslerini taklit ederek yüksek sesle çığlık attı ve sağlık çalışanlarına "katiller" diye seslendi.

Olay yerine polis ve müzakere ekipleri sevk edilirken, uzun süren ikna çalışmalarının ardından Gillespie çatıdan inmeyi kabul etti. Yaşananlar nedeniyle hastanede kısa süreli tedirginlik yaşanırken, olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

Olayın ayrıntıları daha sonra Llandudno Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ortaya çıktı. Savcı James Neary, sanığın çatıya çıktıktan sonra martı sesleri çıkararak çevrede huzursuzluğa neden olduğunu ve sağlık çalışanlarını suçlayan ifadeler kullandığını aktardı.

Mahkemede kamu düzenini bozduğunu kabul eden Gillespie'ye 200 sterlin para cezası verildi. Ayrıca 100 sterlin tutarındaki mahkeme masraflarını da ödemesine hükmedildi.

Bölge Yargıcı Gwyn Jones, sanığın olay sırasında ruh sağlığıyla ilgili sorunlar yaşadığının açıkça görüldüğünü belirtti. Mahkemede paylaşılan bilgilere göre Gillespie, olayın ardından Ruh Sağlığı Yasası kapsamında yaklaşık iki hafta gözetim altında tutuldu.

Savunma avukatı ise müvekkiline bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu açıklayarak, hastane çatısındaki eyleminin bilinçli bir tehditten ziyade bir "yardım çağrısı" olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.