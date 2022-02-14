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Baba 1. bölüm ön izleme sahnesi! Haluk Bilginer'in dizisi Baba ne zaman başlıyor?

14.02.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelecek Ay Yapım imzalı Baba dizisi, 15 Şubat Salı akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Merakla beklenen Baba dizisinin ilk bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Emin Saruhanlı (Haluk Bilginer) ve oğlu Kadir (Tolga Sarıtaş) arasındaki gerilime dair ipuçlarının verildiği sahnede ailenin reisi olan Emin'in katı düşüncelerine karşı duran Kadir'in yaşadıkları merak uyandırıyor. Baba oğul arasındaki çatışma şimdiden dikkatleri çekiyor.

Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Deniz Hamzaoğlu ve Beril Pozam'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisi, sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Bir Anadolu hikayesi olarak tanıtılan 'Baba' 15 Şubat Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de ekran yolculuğuna başlıyor.

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BABA'NIN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Saruhanlı ailesi, Ödemiş'te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile... Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba... Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur.

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Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

Ay Yapım imzalı 'Baba'nın senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.
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BABA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

'Baba' Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı ailesinin mütevazi hayatının değişimini konu alacak.

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15 Şubat Salı akşamı ilk bölümü yayınlanacak olan dizinin tanıtımında geleneklerine ve değerlerine çok bağlı olan Emin Saruhanlı (Haluk Bilginer) ve ailesine dair ilk ipuçları yer alıyor.

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Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

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Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda; Haluk Bilgiler (Emin Saruhanlı), Ayda Aksel (Fazilet Saruhanlı), Tolga Sarıtaş (Kadir Saruhanlı), Deniz Hamzaoğlu (Yaşar Saruhanlı), Taner Rumeli (Servet Saruhanlı), Zeynep Tuğçe Bayat (Şahika), Damlasu İkizoğlu (Kübra Saruhanlı), Oktay Çubuk (Kadircan), Bihter Dinçel (Münevver Saruhanlı), Özge Özacar (Cansu), Özge Yağız (Büşra Saruhanlı) ve Hakan Kurtaş (İlhan) gibi isimler yer alıyor.

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Haluk Bilginer
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