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Baba 5. yeni bölüm ne zaman? Baba dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Baba dizisi nerede çekiliyor?Ödemiş nerede, hangi ilde?

15.03.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baba, Show TV'nin yeni yapımlarından birisi. Baba en son 4. bölümüyle ekranlara geldi. Yayınlanan her bölümü ile beğeni toplayan Baba dizisinin 5. yeni bölüm hakkında vatandaşlar aramalara başladı. Başrolünde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Baba yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İşte Baba dizisine dair merak edilenler!

Baba 5. yeni bölüm ne zaman? Baba dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Baba dizisi nerede çekiliyor?Ödemiş nerede, hangi ilde?

Baba dizisi farklı konusu ve dev oyuncu kadrosu ile yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Her hafta yeni bölümüyle ekranlara gelen Baba dizisinin en son 4. bölümü yayınlandı. İzleyiciler diziye dair her ayrıntıyı bilmek istiyor. Bunlardan biri de Baba dizisinin 5. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı. Yeni sezonun ses getiren yapımlarından biri olan Baba dizisine dair detaylara haberimizden öğrenebilirsiniz...

BABA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ekranların sevilen yapımı Baba dizisi 15 Mart Salı akşamı saat 20.00'da Show TV'de yayınlanacak.

BABA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Baba dizisinin çekimleri Ödemiş ve İstanbul'da gerçekleşiyor. Baba'nın 2. bölümden itibaren ekranlara gelen Reşat Paşa Konağı da izleyicilerin merakını kabarttı. Reşat Paşa'nın nerede olduğu sıkça sorulan sorular arasında. Reşat Paşa Konağı Kadıköy'de yer alıyor. İstanbul'daki çekim yerleri arasında Beşiktaş ve Galata gibi yerler de bulunuyor.

ÖDEMİŞ NEREDE HANGİ İLDE?

Baba dizisinin çekildiği Ödemiş, Türkiye'nin batısında yer alan Ege bölgesinde bulunan İzmir'e bağlıdır. Ödemiş, İzmir ilinin yaklaşık 129.00 nüfuslu bir ilçesidir. Ödemiş ilçesi, İzmir'in Bayındır, Tire, Beydağ ve Kiraz ilçeleriyle Aydın'ın Efeler ve Köşk, Manisa'nın Salihli, Ahmetli ve Turgutlu ilçeleri ile de komşudur. Ödemiş'in il merkezine uzaklığı yaklaşık 116 km'dir.

BABA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir babadır. Emin’in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı’nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olacaktır. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirecektir.

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Haluk Bilginer
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