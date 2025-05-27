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Baba, bir yaşındaki kızını ısırarak öldürdü! Cinayet nedeni kan dondurdu...

Brezilya'da 1 yaşındaki kız çocuğu babası 19 yaşındaki Thiago Colodoni Barcelos tarafından ısırılarak öldürüldü. Kan donduran olay ülkede infial yarattı. Cinayet nedeni ise pes dedirtti.

Baba, bir yaşındaki kızını ısırarak öldürdü! Cinayet nedeni kan dondurdu...

Brezilya'nın Cariacica kentinde yaşayan 1 yaşındaki Maya Pereira, babası tarafından vahşice katledildi. 17 Mayıs tarihinde, 19 yaşındaki Barcelos isimli baba kızını önce öldüresiye döverek ardından ısırarak katletti.

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"BABASI OLDUĞUNA İNANMIYOR"

Anne eve döndüğünde çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı. Vicdansız katil baba ise olay yerinden kaçtı. Acılı anne, Barcelos’un kızına doğduğundan beri şiddet uyguladığını, çünkü kızının babası olduğuna inanmadığını iddia etti.

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Otopsi için morga kaldırılan bebeğin vücudunda derin ısırık izleri ve morluklar olduğu görüldü. Soruşturma kapsamında yakalanan babanın Viana Gözaltı Merkezi'nde gözaltında tutulduğu kaydedildi. Sosyal medyada büyük tepkiye yol açan davada on binlerce kişi küçük Maya için adalet talep ediyor .

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cinayet
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