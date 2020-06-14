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  4. Baba Bizi Eversene nerede ve ne zaman çekildi? İşte Barış Manço'nun filmi Baba Bizi Eversene'nin konusu ve oyuncuları

Baba Bizi Eversene nerede ve ne zaman çekildi? İşte Barış Manço'nun filmi Baba Bizi Eversene'nin konusu ve oyuncuları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 19:52 | Son Güncelleme

Unutulmaz sanatçı Barış Manço'nun rol aldığı tek film olan Baba Bizi Eversene bu akşam Fox TV'de yayınlanıyor. Barış Manço’nun başrolünde yer aldığı filmin kadrosunda Meral Zeren, Hulusi Kentmen, Sinan Ecer ve Serpil Nur gibi isimler bulunuyor. Peki Baba Bizi Eversene hangi yıl ve nerede çekildi? İşte Baba Bizi Eversene filmi konusu ve bilgiler.

Baba Bizi Eversene nerede ve ne zaman çekildi? İşte Barış Manço'nun filmi Baba Bizi Eversene'nin konusu ve oyuncuları

Baba Bizi Eversene, 1975 yılında çekildi. Yönetmenliğini Oksal Pekmezoğlu'nun üstlendiği filmin senaryosunu ise Ahmet Üstel yazdı.

BABA BİZİ EVERSENE NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrolünü Barış Manço'nun oynadığı Baba Bizi Eversene adlı filmi İzmir'de ve İstanbul Üsküdar’da çekildi.

Baba Bizi Eversene

BABA BİZİ EVERSENE KONUSU NEDİR?

Mahir, bir ilaç fabrikasında satış temsilcisi olarak çalışmıştır. Aynı zamanda patronun yardımcılığını da yapan Mahir, patronun güzel kızı Sevim’e aşık olur, ikili patron Fazıl Bey’den gizli bir aşk yaşarlar. Fakat beraberliklerini Fazıl Bey öğrenince bu ilişkiye karşı çıkar ve kızı Sevim’i yurt dışına gönderir. kızı Sevim ile yıllar önce bir aşk yaşamışlar; fakat Fazıl Bey buna karşı çıkarak kızı Sevim’i, Mahir’i unutması için yurtdışına göndermiştir. Yıllar sonra Sevim Türkiye’ye geri döner ve döndüğünde Mahir ile aşkları yeniden alevlenir. Fakat Fazıl Bey, evlenmelerine yine karşı çıkar. Bu arada Sevim’in erkek kardeşi Erol’un kucağına Şermin bir bebek bırakır! Erol bebeği kendisinden sanarak panik olur. Sevim Mahir ile kendilerine bir çare olarak çocuğu sahiplenir ve babası Fazıl Bey’e karşı evlenebilme bahanesi olarak kullanırlar! Elbette işler sarpa sarar…

BABA BİZİ EVERSENE FİLMİ OYUNCULARI

Barış Manço’nun sinemadaki tek filmi olan Baba Bizi Eversene’nin oyuncu kadrosunda Meral Zeren, Hulusi Kentmen, Sinan Ecer ve Serpil Nur yer alıyor.

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