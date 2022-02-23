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Baba dizisi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Holdinge adım atan Kadir Saruhanlı dengeleri değiştirecek!

23.02.2022 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin iddialı dizisi Baba 2. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerde oynadığı Baba'nın 3. bölüm fragmanı da yayınlandı.Kadir’in Ornaz Holding’e adımını attığı tanıtımda İlhan Karaçam ile tanışması büyük heyecan yaratırken, “Kadir’in gelişi, Emin ile sorun yaşayan ve Saruhanlı ailesine karşı planlar yapan İlhan’ı nasıl etkileyecek?” sorusunun yanıtı heyecanla bekleniyor. Yerde yatan Emin’in başına ne geldiği ise merak uyandırıyor.

Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı ailesinin mütevazi hayatının değişimini konu alan Baba dizisi 1 Mart Salı akşamı 3. bölümüyle ekrana gelecek. Baba yeni bölümde Emin ve Kadir yoldayken arabaları bozulunca baba-oğul arasında yeniden bir gerilimin fitili ateşleniyor ve Kadir, “Dört senedir senin yüzünden hapis yatıyorum ben!” sözleriyle babasına sitem ediyor.

Baba (2)(6)

BABA’NIN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Emin Saruhanlı’nın ailesiyle birlikte İstanbul’a, Saruhanlı köşküne adım attığı sırada tahliye olup geri dönen ve boş bir evle karşılaşan Kadir Saruhanlı şoke oldu.
Baba (4)(3)
Babası Emin’den “Kendi aileni kur!” sözleri üzerine büyük bir yıkım yaşayan Kadir, ailesinin kendisinden habersiz İstanbul’a gitmesini anlamaya çalıştı. Bu sırada köşkü gezen Emin, odaları ailesine paylaştırdı ancak daha önce daireleri olan ev halkı tek bir odaya sıkışmaktan memnun kalmadı.
Baba (1)(6)

Babasının sözlerinden çok etkilenen Kadir, Cemal’le dertleşirken ilk defa onu dinleyeceğini söyleyerek ailesini kurmaya karar verdi. Evin düzenini öğrenmeye çalışan Emin’in ilk misafiri ise Ornaz Holding CEO’su Burak Aslan oldu. İlhan, uçak kazasından haberi olmayan ve düğünün gerçekleştiğini düşünen babası Ferit’ten, haberleri gizlemeye devam etti. Bir yandan da alacaklıları oyalayarak Ornaz Holding krizini çözmeye çalıştı.
Baba (2)(5)

Emin Saruhanlı ve ailesi hakkında bilgiler toplamak isteyen İlhan, giderek köşeye sıkışıyordu. Emin, oğulları Yaşar ve Servet, torunu Kadircan’la Holding’e gitti.

Baba (6)(2)
Burak, Holding’in kuruluşundan bugüne kadar yaptıklarını Emin ve ailesine anlattı. Yaşar, bu büyük holdingin sorumluluğunu almaya cesaret edemezken Servet, her şeyi halledebilecekleri görüşündeydi. Burak Emin’e, kendisiyle görüşmek isteyen Mono Grup’un patronu İlhan Karaçam hakkında bilgiler verdi.
Baba (4)(2)
Emin, Mehmet Ali Saruhanlı’nın İlhan’dan yüksek bir miktarda kredi aldığını, doğal olarak İlhan’a büyük bir borcu olduğunu söyledi. İkilinin tanışması ise gerilimi yüksek heyecan dolu anlara sahne oldu. Sevdiği kadın Sevil’le yarım kalan hikâyesini tamamlamak için İzmir’e giden Kadir, Sevil’in kendisinden sonra bir evlilik yaptığını; ayrıldığı eşinden Üzüm adında bir kızı olduğunu öğrendi.
Baba (6)(1)
Sabahın erken saatlerinde gözünü Ödemiş’teki evinde açan ve çaresizce sokaklarda dolaşan Emin, Kadir’den İstanbul’a gelmesini istedi. Babasındaki bu değişimi anlayamayan Kadir, Cemal’in “Babanın sana ihtiyacı” var sözleri üzerine durumun ciddiyetinin farkına vardı. Kadir ve Emin’in arabası Ödemiş’ten İstanbul’a doğru yola çıktı.
Baba (3)(3)
‘Baba’nın hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.
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‘Baba’ yeni bölümüyle 1 Mart Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Bilginer Tolga Sarıtaş
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