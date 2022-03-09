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Baba dizisi 5. yeni bölüm ön izleme sahnesi! Baba yeni bölümde Emin Saruhanlı'ya Sevil şoku

09.03.2022 02:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin iddialı dizisi Baba'nın 5. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerde oynadığı Baba'da Servet’in babası Emin’le Kadir hakkında konuşması şoke ediyor. Sevil’den bahseden ve onun İstanbul’a geldiğini anlatan Servet, Kadir’i zor durumda bırakacak sözleriyle Emin’i kışkırtıyor. Servet’in bu hareketiyle neyi amaçladığı kafaları karıştırırken, “Emin yıllar sonra Kadir ile Sevil’in ilişkisine yeniden engel olacak mı? sorusu akıllara geliyor.

Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı ailesinin mütevazi hayatının değişimini konu alan Baba dizisi 8 Mart Salı akşamı 4. bölümüyle ekrana geldi. Baba'nın 15 Mart Salı ekrana gelecek olan 5. bölümünden de ilk görüntüler yayınlandı.

BABA 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gençlerin saldırısı sonrası yaralanan Emin Saruhanlı’nın yardımına taksici koştu. Köşke ilk defa adım atan Kadir ise annesiyle kucaklaştığı sırada babası Emin’in henüz eve dönmediğini öğrendi. Ceyhun’un yardımıyla babasının gittiği adrese doğru yola çıkan ikili, Emin’e ulaştı. Taksicinin sözleri üzerine Emin’in adını ve telefonunu veremediğini öğrenen Kadir’in kafası karıştı.

Baba (2)(9)

Emin’in isteğiyle olayı gizleyeceğini söyleyen Kadir, köşke girdiği sırada karşısında Ahmet’i görünce öfkeden deliye döndü. Ahmet’i hırpalayan Kadir, Emin’in araya girmesine rağmen geri adım atmak istemezken, Büşra’ya kıyamadığı için susmak zorunda kaldı. Ancak Kadir’in kardeşini daha fazla tutsak etmeye niyeti yoktu. Saruhanlıları araştırmaya devam eden İlhan, Servet’le samimiyeti ilerletiyordu. İlhan’ın planı tıkır tıkır işlerken Servet başına geleceklerden habersizdi.

Baba (1)(10)

Yeni düzeni sağlamaya çalışan Emin, Kadir’in gelişiyle Yaşar ve Servet’in şirkete gitmesini istemedi. Kadir, abilerine İlhan Karaçam’a olan borçla ilgili bilgi verirken, altından kalkmak için de yardım istedi. Ceyhun, Kübra’nın gazetecilere konuştuğu görüntüleri Emin’e izletti. Kendisinden izinsiz yapılan bu açıklamanın ardından küplere binen ve kendini tekrar hatırlatan Emin, Ödemiş’teki kuralların aynen devam edeceğini çok sert bir şekilde bildirdi. Daha fazla dayanamayan Kadir ise duruma el koyarak çocukları aldığı gibi şirkete götürdü. Çocukların mirasçısı olduğu holdingi görmelerini sağlayarak onlara ihtiyacı olduğunu dile getiren Kadir, sözleriyle onların kalbini kazandı ancak eve döndüklerinde kendilerini bekleyen kötü sürprizden habersizlerdi.

Baba (2)(8)

Elindeki telefonu Kadir’e uzatan Emin, Kadircan’ın basına düşen uygunsuz fotoğrafını gösterdi. İlhan bu hamleyle Servet’ten sonra ikinci golünü de attı. Her şeyi öğrenen babası Ferit’in talebi üzerine İlhan, “Üç gün süren var hırkalının oğlu” sözleriyle Kadir’den bir yıl sonraki taksitini istedi. Günü gelmeyen taksiti istemesine anlam veremeyen Büşra gizlice İlhan’la görüşürken, ikili arasındaki etkileşim de izleyenlerin dikkatini çekti. İlhan’la borçlar için görüşmek isteyen diğer bir isim de Servet’ti. Ancak İlhan’ın elinde, partide birlikte olduğu kadınla fotoğraflarını gören Servet şoke oldu. Sürekli gördüğü Resmiye’yi kafasında susturmaya çalışan Emin, Fazilet’in yanında onun adını ağzından kaçırdı. Kocasından hiç duymadığı bir kadının ismini duyan Fazilet, darmadağın oldu. Kardeşlerini bir araya toplayan Kadir ise İlhan’la uğraşacağını çok net ifade ederken, kendi açıkları varsa öğrenmek istedi. Ancak ne Büşra, İlhan’la görüştüğü sırada aldığı hediyeden ne de Servet, İlhan’ın elindeki fotoğraflarından bahsetti. Yaşar ise Uğur’a masumca yardım ettiği anların gizlice izlendiğinden habersizdi.

Baba (1)(9)

‘Baba’nın hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

‘Baba’ yeni bölümüyle 15 Mart Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

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Haluk Bilginer
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