Baba dizisi final mi yapıyor? Baba dizisi final bölümü ne zaman?

Show TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi Baba için final kararı verildi. Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer'in yer aldığı Baba dizisinin ikinci sezonu beklentileri karşılamadı. Baba dizisi aralık sonunda ekrana veda ediyor. Peki, Baba dizisi final bölümü ne zaman? İşte tüm detaylar...

BABA DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Baba dizisinin ekran macerası aralık sonunda bitiyor.

Şirket yaptığı açıklamada “15 Şubat 2022 tarihinde ilk bölümüyle ekranlara gelen Baba projemiz 30. bölümüyle aralık ayı sonunda serüvenini noktalayacak. Bizi seven ve takip eden tüm seyircilertimize teşekkür ederiz” cümlelerine yer verdi.

BABA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Saruhanlı ailesi, Ödemiş’te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile…

Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin’in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı’nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.



