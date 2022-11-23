MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Baba dizisi final mi yapıyor? Baba dizisi final bölümü ne zaman?

Baba dizisi final mi yapıyor? Baba dizisi final bölümü ne zaman?

23.11.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baba dizisi final mi sorusunun yanıtı tüm dizi takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Ay Yapım’ın büyük umutlarla yayınladığı Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer’li dizisi “Baba” bu sezon beklentiyi karşılayamadı. Ay Yapım diziyi bitirme kararı aldığını resmen duyurdu...

Baba dizisi final mi yapıyor? Baba dizisi final bölümü ne zaman?

Show TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi Baba için final kararı verildi. Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer'in yer aldığı Baba dizisinin ikinci sezonu beklentileri karşılamadı. Baba dizisi aralık sonunda ekrana veda ediyor. Peki, Baba dizisi final bölümü ne zaman? İşte tüm detaylar...

BABA DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Baba dizisinin ekran macerası aralık sonunda bitiyor.

Şirket yaptığı açıklamada “15 Şubat 2022 tarihinde ilk bölümüyle ekranlara gelen Baba projemiz 30. bölümüyle aralık ayı sonunda serüvenini noktalayacak. Bizi seven ve takip eden tüm seyircilertimize teşekkür ederiz” cümlelerine yer verdi.

Baba

BABA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Saruhanlı ailesi, Ödemiş’te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile…

Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin’in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı’nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ezgi Mola'nın başrol oynayacağı diziye dev transferEzgi Mola'nın başrol oynayacağı diziye dev transfer
Annesinden olay sözler! "Cenazeye gidip..."Annesinden olay sözler! "Cenazeye gidip..."
Kazadan 10 dakika önce bana dedi ki...Kazadan 10 dakika önce bana dedi ki...
Anahtar Kelimeler:
Haluk Bilginer Tolga Sarıtaş Baba dizisi 24 ayar 24 ayar bilezik fiyatları emtia fiyatları altın p dünyada emtia fiyatları

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'ye sürpriz katılım! Gündeme damgasını vuracak

AK Parti'ye sürpriz katılım! Gündeme damgasını vuracak

İğrenç olay: Alkol alıp 15 yaşındaki baldızına tecavüz etti! Mahkemeden dikkat çeken karar

İğrenç olay: Alkol alıp 15 yaşındaki baldızına tecavüz etti! Mahkemeden dikkat çeken karar

Depremden hemen önceydi! Tüyler ürperten ses kaydı ortaya çıktı

Depremden hemen önceydi! Tüyler ürperten ses kaydı ortaya çıktı

Depremden birkaç saniye önce... Sosyal medya bunu konuşuyor!

Depremden birkaç saniye önce... Sosyal medya bunu konuşuyor!

Kemikleri kırılıp, iç kanama geçirmiş!

Kemikleri kırılıp, iç kanama geçirmiş!

Asgari Ücret 2023 için tek tek hesaplandı

Asgari Ücret 2023 için tek tek hesaplandı

İlginizi Çekebilir

Çalıştığı ibadethanede üçlü cinsel ilişkiye girip filme aldı!

Çalıştığı ibadethanede üçlü cinsel ilişkiye girip filme aldı!

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.