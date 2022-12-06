Baba dizisi ne zaman final yapacak? Baba dizisi final bölümü ne zaman yayınlanacak, kaç bölüm kaldı?

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu Ay Yapım imzalı Baba dizisi, Aralık ayı sonunda yayınlanacak olan 30. bölümüyle birlikte ekran macerasını sonlandıracağını duyurdu. Baba dizisini takip eden hayranları final bölümü tarihine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Baba dizisi hangi tarihte bitiyor?

BABA DİZİSİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Show Tv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Baba 30. bölümü ile final yapma kararı aldı. Bu bilgiye göre Baba 27 Aralık Salı akşamı final bölümüyle ekranlara gelecek.

BABA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Saruhanlı ailesi, Ödemiş’te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile…

Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin’in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı’nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.



