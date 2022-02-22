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'Baba' dizisinde İstanbul'daki hayat sürprizlerle başlıyor

22.02.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı, hikâyesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar’ın, senaryosunu Ekin Atalar’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak’ın üstlendiği Baba’nın bu akşam 2. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.

'Baba' dizisinde İstanbul'daki hayat sürprizlerle başlıyor

Dizide, Saruhanlı ailesinin İstanbul’daki hayatı sürprizlerle başlar. Ödemiş’te kalan Kadir, Emin ile bir kez daha yüzleşince Kadir kendisini ailesinden uzakta bulur. Yıllar sonra sevdiği kadını görmeye gider. Ancak hiçbir şey bıraktığı gibi değildir. Köşke alışmaya çalışan aile fertleri yeni hayatlarının getirdiği zorluklarla tanışır.

Emin kendi yöntemleriyle bu zorluklarla baş etmeye çalışırken karşısında İlhan Karaçam’ı bulur. Bu yeni hayat çok farklı ve zorlu sorumlulukları da beraberinde getirecektir. Emin ise önemli bir karar almak zorundadır. Emin’in verdiği karar, Kadir’in hayatını bir kez daha değiştirecektir.


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