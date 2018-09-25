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Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 13:26 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta baba M.A. hakkında ikiz kızlarını taciz etmekten dava açıldı. Anne ifadesinde, "Eşim açık saçık fotoğraflarımı internete koyuyordu. Bir gün odaya girdim kızımın yanında yatarken gördüm, çocuğun ağzını kapatmıştı, ben sorduğumda 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım' dedi, şikayetçiyim" ifadelerini kullandı

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

CNN Türk'ten Özgen Aydos'un haberine göre; İstanbul Esenyurt'ta yaşayan dört çocuk babası M.A'nın 2012 doğumlu ikiz kızları N.A ve B.A'yı taciz ettiği ortaya çıktı. Anne Y.A, çocuklarının daha önce de bu şikayette bulunduğunu ama onlara inanmadığını belirtti.

'AÇIK SAÇIK FOTOĞRAFLARIMI İNTERNETE YÜKLEDİ'

Anne Y.A, ifadesinde şunları söyledi: "Daha önceden çocuklarım babalarının onları taciz ettiğini söylüyorlardı ama ben inanmıyordum. Daha sonraki aşamada eşim benim de açık saçık resimlerimi internete başka bir isimle koydu. Telefonundan da sürekli cinsel içerikli görüntüler izliyordu. Ben bu tür gelişmeler nedeniyle boşanmak istedim ama aileler araya girdi. Bir gün ise kızım B.A'nın sesini duydum ve odaya girip baktığımda eşim, B.A'nın ağzını kapatmış bir şekilde yatıyordu, kızım da ağlıyordu. Ne yaptığını sordum, kızım ile yatıyorum, yatamaz mıyım dedi. Daha önce de bize bıçak çekip şiddet uygulamış, doğal gazı açtığı da olmuştu. Bu olayın üzerine kızlarımın doğru söyleyebileceğini düşündüm. Yine bir gün bağrışmalar duydum, kızım N.A geldi ve B.A'yı babasının kucağına aldığını söyledi. Ben de gidip baktığımda eşimin cinsel organı açıkta ve B.A'yı taciz ettiğini gördüm. Bunun üzerine şikayetçi oldum."

Çocuklar N.A ve B.A da verdikleri ifade de, babalarını evde hep çıplak gördüklerini ve babalarının özel bölgelerine dokunarak kendilerini taciz ettiğini anlattılar.

Baba M.A., hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçuyla dava açıldı, perşembe günü hakim karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istsimar baba istanbul Esenyurt

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