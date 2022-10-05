Baba'nın güzeller güzeli Büşra'sı Özge Yağız'ın asıl mesleğini duyanlar şaştı kaldı! ''Sırrı ortaya çıktı''

Yemin dizisindeki performansıyla yıldızı parlayan genç oyuncu Özge Yağız, şimdilerde Baba dizisiyle gündeme geliyor. Duru güzelliği ve rol kabiliyetiyle takdir toplayan Özge Yağız hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak, senaristliğini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın üstlendiği Baba dizisi, ilk bölümünden itibaren Türk seyircisinin kalbini çaldı.

Sürükleyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla reytinglerde zirveyi gören dizinin yapımcılığını Kerem Çatay üstleniyor.

Baba dizisinde Tolga Sarıtaş, Haluk Bilginer, Hazal Türesan, Özge Yağız, Hakan Kurtaş, Taner Rumeli, Damlasu İkizoğlu gibi oyuncular kamera karşısına geçiyor.

Bir uçak kazası sonrası kaderi değişen Saruhanlı ailesinin anlatıldığı hikayede, İstanbul ve İzmir arasında mekik dokunuyor.

ÖZGE YAĞIZ'IN GERÇEK MESLEĞİ BAKIN NEYMİŞ

Baba dizisinde Büşra karakterini canlandıran güzel oyuncu Özge Yağız'ın kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

Sol Yanım, Yemin, Adını Sen Koy gibi yapımlarda rol alan yıldızın asıl mesleği, duyanları şaşırttı.

Özge Yağız, oyunculukla ilgilenmeden önce diyetisyenlik yapıyordu.

Özge Yağız'ın geçmişte diyetisyenlik yaptığını duyan sosyal medya kullanıcıları, ''Fiziğinin sırrı ortaya çıktı'' ve ''Diyetisyenlik de çok yakışırmış'' gibi yorumlarda bulundu.

Sosyal medyada zayıf kalmanın sırrını takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, bol su ve bitki çayı tüketerek fiziğini koruduğunu dile getirdi.



