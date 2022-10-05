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Baba'nın güzeller güzeli Büşra'sı Özge Yağız'ın asıl mesleğini duyanlar şaştı kaldı! ''Sırrı ortaya çıktı''

05.10.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tolga Sarıtaş, Haluk Bilginer, Ayda Aksel gibi isimlerin başrolü paylaştığı Baba dizisi, salı akşamlarının reyting rekortmeni yapımları arasında yer alıyor. Baba dizisinde canlandırdığı 'Büşra Saruhanlı' karakteriyle ününe ün katan güzel oyuncu Özge Yağız'ın asıl mesleği, duyanları şaşırttı.

Baba'nın güzeller güzeli Büşra'sı Özge Yağız'ın asıl mesleğini duyanlar şaştı kaldı! ''Sırrı ortaya çıktı''

Yemin dizisindeki performansıyla yıldızı parlayan genç oyuncu Özge Yağız, şimdilerde Baba dizisiyle gündeme geliyor. Duru güzelliği ve rol kabiliyetiyle takdir toplayan Özge Yağız hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak, senaristliğini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın üstlendiği Baba dizisi, ilk bölümünden itibaren Türk seyircisinin kalbini çaldı.

Baba'nın güzeller güzeli Büşra'sı Özge Yağız'ın asıl mesleğini duyanlar şaştı kaldı! ''Sırrı ortaya çıktı''

Sürükleyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla reytinglerde zirveyi gören dizinin yapımcılığını Kerem Çatay üstleniyor.

Baba'nın güzeller güzeli Büşra'sı Özge Yağız'ın asıl mesleğini duyanlar şaştı kaldı! ''Sırrı ortaya çıktı''

Baba dizisinde Tolga Sarıtaş, Haluk Bilginer, Hazal Türesan, Özge Yağız, Hakan Kurtaş, Taner Rumeli, Damlasu İkizoğlu gibi oyuncular kamera karşısına geçiyor.

Baba'nın güzeller güzeli Büşra'sı Özge Yağız'ın asıl mesleğini duyanlar şaştı kaldı! ''Sırrı ortaya çıktı''

Bir uçak kazası sonrası kaderi değişen Saruhanlı ailesinin anlatıldığı hikayede, İstanbul ve İzmir arasında mekik dokunuyor.

ÖZGE YAĞIZ'IN GERÇEK MESLEĞİ BAKIN NEYMİŞ

Baba dizisinde Büşra karakterini canlandıran güzel oyuncu Özge Yağız'ın kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

Baba'nın güzeller güzeli Büşra'sı Özge Yağız'ın asıl mesleğini duyanlar şaştı kaldı! ''Sırrı ortaya çıktı''

Sol Yanım, Yemin, Adını Sen Koy gibi yapımlarda rol alan yıldızın asıl mesleği, duyanları şaşırttı.

Baba'nın güzeller güzeli Büşra'sı Özge Yağız'ın asıl mesleğini duyanlar şaştı kaldı! ''Sırrı ortaya çıktı''

Özge Yağız, oyunculukla ilgilenmeden önce diyetisyenlik yapıyordu.

Baba'nın güzeller güzeli Büşra'sı Özge Yağız'ın asıl mesleğini duyanlar şaştı kaldı! ''Sırrı ortaya çıktı''

Özge Yağız'ın geçmişte diyetisyenlik yaptığını duyan sosyal medya kullanıcıları, ''Fiziğinin sırrı ortaya çıktı'' ve ''Diyetisyenlik de çok yakışırmış'' gibi yorumlarda bulundu.

Baba'nın güzeller güzeli Büşra'sı Özge Yağız'ın asıl mesleğini duyanlar şaştı kaldı! ''Sırrı ortaya çıktı''

Sosyal medyada zayıf kalmanın sırrını takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, bol su ve bitki çayı tüketerek fiziğini koruduğunu dile getirdi.

Baba'nın güzeller güzeli Büşra'sı Özge Yağız'ın asıl mesleğini duyanlar şaştı kaldı! ''Sırrı ortaya çıktı''

Baba'nın güzeller güzeli Büşra'sı Özge Yağız'ın asıl mesleğini duyanlar şaştı kaldı! ''Sırrı ortaya çıktı''


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