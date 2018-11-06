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Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 16:26 | Son Güncelleme

Kastamonu’da zihinsel engelli bir gence cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan baba ve oğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler

Kastamonu Taşköprü ilçesine bağlı bir köyde ikamet eden zihinsel engelli 16 yaşındaki İ.Ü’ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle H.Ö. ve 39 yaşındaki oğlu M.Ö. gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan H.Ö. ve M.Ö, karakoldaki işlemlerinin ardından Taşköprü Adliyesine sevk edildi. H.Ö. ve oğlu M.Ö., burada çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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KASTAMONU istismar

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