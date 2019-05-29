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Baba oğuldan klasik otomobillere usta dokunuş

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 29.05.2019 14:26 | Son Güncelleme

Erzincan'da, klasik otomobil tutkunu baba ve oğlu, hurdaya ayrılmış klasik otomobilleri yıllar süren meşakkatli çalışmanın ardından orijinal görünümüne kavuşturuyor.

Baba oğuldan klasik otomobillere usta dokunuş

Çocukluk yıllarında babası Nusret Köksal'ın klasik otomobil tutkusundan etkilenen ve yanında çırak olarak işe başlayan oto elektrik ustası Metin Köksal (38), çevresindeki atıl durumda hurdaya ayrılmış araçları satın alarak tamir atölyesinde topladı.

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Erzincan Yeni Sanayi Sitesi'ndeki tamirhanede babasının klasik otomobiller ile ilgili tecrübesinden de faydalanan Köksal, işinden arta kalan zamanlarda satın aldığı otomobilleri aslına uygun orijinal görünümüne kavuşturmak üzere restorasyonlara başladı.

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Metin Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, klasik otomobil sevdasının 25 yıl önce başladığını söyledi.

Klasik araçları onardığını, son olarak 1964 model Chevrolet Impala ile 1955 model Volkswagen T1'in onarımını yaptıklarını belirten Köksal, üzerinde çalıştıkları araçların orijinal parçalarını bulmak için yurt içi ve dışından parçalar getirttiklerini ifade etti.

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Bulamadıkları parçalar için ham saçtan işlenmiş malzemeler kullandıklarını dile getiren Köksal, şunları aktardı:

"Klasik otomobil tutkusu küçük yaşlarda babamdan bana geçti. Bir aracın restorasyonu yaklaşık 2 ile 3 yıl sürebiliyor. Bunu yaparken çok özveride bulunmanız gerekiyor. Pazar günleri, hafta içi ve akşamları boş vakitlerimizi klasik araçlarımızı tamir etmek için ayırıyoruz. Araçların tamir işlemlerini babamla birlikte yaptığımız için biraz daha dışarıya göre maliyeti uygun oluyor. Buna rağmen bir klasik otomobilin restorasyonu için sıfır bir araç parası harcadığımız oluyor. Yani tabir yerindeyse servet harcıyoruz."

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'BİR ARACIN RESTORASYONU 3 YILI GEÇEBİLİYOR'

Köksal, birçok farklı marka klasik otomobilin restorasyonunu gerçekleştirdiklerini ancak Citroen Döşova marka klasik otomobillerin kendileri için ayrı bir tutku olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk aracımız 1964 model Citroen 2cv Döşova. Yine ikinci aracımızda 1972 model Citroen 2cv Döşova. Tabii bunların dışında daha farklı klasik araçlarımız oldu ancak bizim en önemli tutkumuz Citroen. Şu anda tamirini yaptığımız 1964 model Chevrolet Impala ile 1955 model Volkswagen T1 var. Bunlar son derece nadir bulunan Türkiye'de sayılı araçlardır. Bir aracın restorasyonu 3 yılı geçebiliyor. Biz araçları orjinaline uygun 3 yılımızı harcayarak ancak toplayabiliyoruz çünkü araçların restorasyonunu birebir orjinaline uygun yapıyoruz."

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İNSANLARIN KLASİK OTOMOBİLE İLGİSİ KAZAYA NEDEN OLDU

Restorasyonun ardından trafiğe çıkan klasik otomobillerin dikkat çektiği belirten Köksal, "1972 model Citroen Döşova marka otomobilimle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken insanların arabaya yoğun ilgisi kaza yapmalarına neden oldu. Birçok vatandaşımız ise fotoğraf çektirmek için ricada bulunuyor." dedi.

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Baba Nusret Köksal ise 45 yıldır klasik otomobil tutkunu olduğunu dile getirerek "Bendeki bu antika tutkusu oğluma da bulaştı. Oğlum klasik otomobillerin tamiri konusunda kendisini geliştirdi. Burada bulunan araçların genellikle tamiratını kendisi yapar. Yapamadıklarını ise ben kendim yaparım. Tüm araçlarımızı birebir orjinaline uygun bir şekilde restore ederiz." diye konuştu.

KAYNAK:AA

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Erzincan hurda otomobil klasik otomobil Restorasyon

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