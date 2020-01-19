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  4. "Baba Parası" filminin başrol oyuncuları Adana'da izleyiciyle buluştu

"Baba Parası" filminin başrol oyuncuları Adana'da izleyiciyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 20:16 | Son Güncelleme

"Baba Parası" filminin başrol oyuncuları Adana'da izleyiciyle buluştu

Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı "Baba Parası" filminin başrol oyuncuları Adana'da seyirciyle bir araya geldi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmaya, filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin katıldı.

Filmin gösterimi öncesinde AA muhabirine açıklama yapan başrol oyuncularından Murat Cemcir, Çukurova'nın kendilerine, çektikleri ilk film olan "Çalgı Çengi"den bu yana büyük destek verdiğini söyledi.

"Baba Parası" filminin 3. haftasında olmasına rağmen sinemaseverlerin salonları doldurmasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Cemcir, filmin beklediklerinden çok daha fazla ilgi gördüğünü kaydetti.

Ahmet Kural da sinemanın beşiği Çukurova ve Adana'da bulunmaktan ayrı bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Adana'da her filmlerinin çok büyük ilgi gördüğünü dile getiren Kural, "Sinemaya önem veren insanlarla bir arada olmaktan ve burada böyle bir ilgiyle karşılaşmaktan çok mutluyum. Adana'da her filmimizde çok ilgi gördük. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Oyuncular daha sonra sinemaseverlerle "Baba Parası" filmini izledi.

Yönetmenliği ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı filmde Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Yağmur Tanrısevsin'in yanı sıra Rasim Öztekin, Devrim Yakut, Ayhan Taş, Özgür Emre Yıldırım ve Deniz Barut rol alıyor.

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adana, baba parası, gala,

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