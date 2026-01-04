Baba Vanga’nın 2026 kehanetleri yeniden gündemde! Sağlık ve teknoloji alanlarına gönderme

“Balkanlar’ın Nostradamus’u” olarak anılan Bulgar kahin Baba Vanga’nın 2026 yılına dair kehanetleri yeni yılın başlamasıyla yeniden gündeme geldi. Takipçilerine göre Baba Vanga, 2026’da insanlığın “fazla ileri gittiğini fark edeceği” bir döneme girileceği uyarısında bulundu.

KÜRESEL GERİLİM ARTACAK TESPİTİ

Kehanetlerin merkezinde teknoloji ve ahlak yer alıyor. İddialara göre Baba Vanga, bilim ve teknolojide yaşanan hızlı ilerlemenin insan ilişkilerini zorlayacağını, toplumların etik sınırların aşıldığını kabul etmek zorunda kalacağını öngördü. Takipçileri, tek bir büyük felaket yerine, küresel gerilimlerin ve sorunların adım adım artacağını savunuyor.

SAĞLIK ALANINDA BÜYÜK YENİLİKLER

Baba Vanga’nın ekonomik krizlerle ilgili kehanetlerinin büyük kısmı 2025’e işaret etse de, dünya genelindeki ekonomik belirsizliklerin 2026’da da devam edeceği iddia ediliyor. Ayrıca sağlık ve bilim alanında kontrolsüz ilerlemelere dair uyarılarda bulunduğu, özellikle sentetik biyoloji ve organ nakli konularında hızlı gelişmeler yaşanacağını söylediği belirtiliyor.

Takipçilerine göre 2026’da kanseri erken tespit etmeye yönelik yeni kan testleri bazı ülkelerde kullanılmaya başlanabilir. Ancak bu gelişmelerin beraberinde etik tartışmalar, maliyet sorunları ve yanlış teşhis endişeleri getirebileceği ifade ediliyor.

KEHANETLERİNİN ÇIKTIĞINA DAİR İNANÇLAR DA VAR

1996 yılında hayatını kaybeden Baba Vanga’nın kehanetlerinin 5079 yılına kadar uzandığına inanılıyor. Destekçileri, onun 11 Eylül saldırıları, Prenses Diana’nın ölümü ve bazı doğal afetleri önceden bildiğini savunurken, şüpheci yaklaşanlar ise kehanetlerin çok genel ve yoruma açık olduğunu dile getiriyor.