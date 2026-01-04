Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Baba Vanga’nın 2026 kehanetleri yeniden gündemde! Sağlık ve teknoloji alanlarına gönderme

Baba Vanga’nın 2026 kehanetleri yeniden gündemde. Takipçilerine göre ünlü kahin, bu yıl teknolojide sınırların aşıldığını fark edeceğimiz, küresel gerilimler ve ekonomik belirsizliklerin süreceği bir döneme işaret etti.

Baba Vanga’nın 2026 kehanetleri yeniden gündemde! Sağlık ve teknoloji alanlarına gönderme
Çiğdem Sevinç

“Balkanlar’ın Nostradamus’u” olarak anılan Bulgar kahin Baba Vanga’nın 2026 yılına dair kehanetleri yeni yılın başlamasıyla yeniden gündeme geldi. Takipçilerine göre Baba Vanga, 2026’da insanlığın “fazla ileri gittiğini fark edeceği” bir döneme girileceği uyarısında bulundu.

Baba Vanga’nın 2026 kehanetleri yeniden gündemde! Sağlık ve teknoloji alanlarına gönderme 1

KÜRESEL GERİLİM ARTACAK TESPİTİ

Kehanetlerin merkezinde teknoloji ve ahlak yer alıyor. İddialara göre Baba Vanga, bilim ve teknolojide yaşanan hızlı ilerlemenin insan ilişkilerini zorlayacağını, toplumların etik sınırların aşıldığını kabul etmek zorunda kalacağını öngördü. Takipçileri, tek bir büyük felaket yerine, küresel gerilimlerin ve sorunların adım adım artacağını savunuyor.

Baba Vanga’nın 2026 kehanetleri yeniden gündemde! Sağlık ve teknoloji alanlarına gönderme 2

SAĞLIK ALANINDA BÜYÜK YENİLİKLER

Baba Vanga’nın ekonomik krizlerle ilgili kehanetlerinin büyük kısmı 2025’e işaret etse de, dünya genelindeki ekonomik belirsizliklerin 2026’da da devam edeceği iddia ediliyor. Ayrıca sağlık ve bilim alanında kontrolsüz ilerlemelere dair uyarılarda bulunduğu, özellikle sentetik biyoloji ve organ nakli konularında hızlı gelişmeler yaşanacağını söylediği belirtiliyor.

Takipçilerine göre 2026’da kanseri erken tespit etmeye yönelik yeni kan testleri bazı ülkelerde kullanılmaya başlanabilir. Ancak bu gelişmelerin beraberinde etik tartışmalar, maliyet sorunları ve yanlış teşhis endişeleri getirebileceği ifade ediliyor.

Baba Vanga’nın 2026 kehanetleri yeniden gündemde! Sağlık ve teknoloji alanlarına gönderme 3

KEHANETLERİNİN ÇIKTIĞINA DAİR İNANÇLAR DA VAR

1996 yılında hayatını kaybeden Baba Vanga’nın kehanetlerinin 5079 yılına kadar uzandığına inanılıyor. Destekçileri, onun 11 Eylül saldırıları, Prenses Diana’nın ölümü ve bazı doğal afetleri önceden bildiğini savunurken, şüpheci yaklaşanlar ise kehanetlerin çok genel ve yoruma açık olduğunu dile getiriyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O şehir 100 yılın rekorunu kırdı! Yetkililer alarm verdiO şehir 100 yılın rekorunu kırdı! Yetkililer alarm verdi
'Kurt Dolunayı' ne anlama geliyordu? Burçları ne bekliyor?'Kurt Dolunayı' ne anlama geliyordu? Burçları ne bekliyor?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Baba Vanga Nostradamus kehanet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.