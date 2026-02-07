Mynet Trend

Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Kahin kasım ayını işaret etti

"Balkanların Nostradamus'u" olarak bilinen ve 11 Eylül saldırıları ile Covid-19 pandemisini öngördüğü iddia edilen Baba Vanga'nın 2026 yılına dair kehanetleri yeniden gündemde. ABD'nin İran'a tehditleriyle yükselen gerilimin yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen felaketten haberleri endişeleri tetikledi. Küresel gerilim tırmanırken, kâhinin işaret ettiği tarih ve olaylar akıllarda soru işareti yarattı. İşte Baba Vanga'ya göre insanlığı bekleyen o kritik dönemeç…

Gökçen Kökden

Dünya genelinde artan jeopolitik gerilimler, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki çatışmalar gözleri yeniden geçmişin en ünlü kahinlerinden birine, Baba Vanga'ya çevirdi.

1996 yılında 85 yaşında hayatını kaybeden ancak ardında 5079 yılına kadar uzanan kehanetler bırakan Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2026 yılı öngörüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Baba Vanga nın tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Kahin kasım ayını işaret etti 1

3. DÜNYA SAVAŞI KAPIDA MI?

Baba Vanga'nın kehanetleri arasında 2026 yılı, insanlık için karanlık bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor. Kahinin takipçileri, Vanga'nın 2026 yılında küresel bir savaşın patlak vereceğini öngördüğünü iddia ediyor.

Mevcut dünya gündeminde Çin ile Amerika arasındaki Tayvan gerilimi, Rusya'nın hamleleri ve Batı bloğunun tepkileri düşünüldüğünde, Vanga'nın "Süper güçlerin doğrudan çatışması" ve "Doğu ile Batı'nın hesaplaşması" yönündeki kehanetleri endişe yaratıyor. Kehanete göre bu çatışma, anlık bir felaketten ziyade, insanlığın çok ileri gittiğini fark edeceği uzun ve yıpratıcı bir sürecin başlangıcı olacak.

KASIM 2026: GÖKYÜZÜNDEN GELEN MİSAFİR

Baba Vanga nın tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Kahin kasım ayını işaret etti 2

Belki de 2026 yılı için yapılan en şoke edici tahmin, dünya dışı yaşamla ilgili. Baba Vanga'nın kehanetlerini yorumlayan uzmanlar, 2026 yılının Kasım ayında insanlığın uzaylılarla ilk doğrudan ve kitlesel temasını yaşayabileceğini öne sürüyor.

İddiaya göre devasa bir uzay aracı Dünya atmosferine girecek ve bu durum, insanlığın evrendeki yeri hakkındaki tüm inançlarını derinden sarsacak.

Baba Vanga nın tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Kahin kasım ayını işaret etti 3

Ünlü kahinin vizyonları sadece savaş ve uzaylılarla sınırlı değil. 2026 yılı, teknolojinin etik sınırları aştığı bir yıl olarak tanımlanıyor. Yapay zeka ve biyoteknolojideki gelişmelerin, insan etkileşimlerini kökten değiştireceği ve toplumların bu yeni gerçeklik karşısında ahlaki bir sınav vereceği öngörülüyor.

Ayrıca Vanga'nın ileriye dönük tahminlerinde, 2046 yılına kadar yapay organ üretiminin kitleselleşeceği ve kanser teşhisinde devrim niteliğinde buluşlar yapılacağı da yer alıyor.

BABA VANGA'YA GÖRE DÜNYANIN SONU 5079 YILI

Baba Vanga'nın kehanetlerine göre 3. Dünya Savaşı bir son değil, bir geçiş süreci. Ünlü kahin, dünyanın sonunun 5079 yılında geleceğini öngörüyor. Yani 2026'daki olası bir savaş, küresel bir yok oluş anlamına gelmiyor ancak medeniyetin seyrini değiştirecek.

Baba Vanga; Çernobil faciası, Prenses Diana'nın ölümü, 11 Eylül saldırıları ve Brexit gibi olayları bilmesiyle ün kazandı. Ancak her kehaneti tutmadı. Örneğin;
2010 yılında 3. Dünya Savaşı'nın başlayacağını söylemişti (Gerçekleşmedi).
Barack Obama'nın "ABD'nin son başkanı" olacağını iddia etmişti. Ancak Trump ve Biden dönemleri bu iddiaları da çürüttü.

Uzmanlar, Baba Vanga'nın sözlerinin metaforik olduğunu ve bazen tarihlerde sapmalar olabileceğini belirtse de, 2026 yılı için çizilen bu karanlık tablo, mevcut dünya gündemiyle ürkütücü bir benzerlik taşıyor.

