Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Baba Yadigarı filmi konusu nedir? Baba yadigarı oyuncuları kim, hangi kanalda yayınlanacak?

Baba Yadigarı filmi konusu nedir? Baba yadigarı oyuncuları kim, hangi kanalda yayınlanacak?

02.08.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baba Yadigarı filmi bu akşam TV'de ekranlara gelecek. Cüneyt İntay, filmin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstlenmiş. Yerli komedi türündeki Baba Yadigarı filminde Sude Zülal Güler, Anıl Tetik, Durul Bazan gibi oyuncu isimler yer alıyor. Peki Baba Yadigarı oyuncuları kimlerdir? Baba Yadigarı konusu nedir? İşte Baba Yadigarı filmi konusu ve oyuncuları...

Baba Yadigarı filmi konusu nedir? Baba yadigarı oyuncuları kim, hangi kanalda yayınlanacak?

Baba Yadigarı filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bu akşam TV ekranlarına gelecek olan filmi pek çok sinema sever ilgiyle takip ediyor. Peki Baba Yadigarı Filminin konusu nedir? Baba Yadigarı oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...

BABA YADİGARI FİLM KONUSU NEDİR?

Eski denizcilerden Yakup dede torunu Cavidan ile yaşamaktadır. Cavidan ona rahmetli kızı Melodi’den yadigardır. Yakup dede şeker hastasıdır ve hastalığı ilerlemiştir. Ayrıca Yemek yemeyi de çok sever. Cavidan’ın bütün çabalarına rağmen gizliden zararlı yemekleri tırtıklar. Yakup dedenin aynı zamanda Çiçek ve Irmak adında iki kızı daha vardır. İkisi de evlidir. Damatlar Şefik ve Serkan sürekli iş yapma bahanesi ile Yakup dededen para kopartmaya çalışırlar. Artık para alamayacaklarını anlayan damatlar anlaştıkları bir kurye ile Yakup dedeye tuzak kurup zehirli dürüm yedireceklerdir. Kurye dürümü verdikten sonra Yakup dedenin ölüm haberini alırlar. Yalnız hesaba katmadıkları bir şey olur. Yakup dede vasiyetinde kendi bahçesine gömülmek istendiğini söylemiştir. Yakup dede evin bahçesine gömülür ve damatlar evi satma işi bir süre suya düşer. Cavidan ve sevgilisi Kaya damatların bu garip hareketlerinden şüphelenir ve bir oyun oynamaya başlarlar. Evin farklı yerlerine kameralar yerleştirilir. Sonunda kayıtlı bir şekilde cinayeti damatların işlediği ortaya çıkar.

BABA YADİGARI FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Cüneyt İnay'ın üstlendiği Baba Yadigarı filmi oyuncuları arasında Sude Zülal Güler, Anıl Tetik, Durul Bazan, Zeynep Gülmez, Ali Rıza Tanyeli, Gözde Demirtaş yer alıyor.

BABA YADİGARI NEREDE YAYINLANACAK?

Baba Yadigarı Tv'de ilk Kanal D ekranlarında 2 Ağustos Salı akşamı saat 20:00'de ekranlara gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Geride Kalanlar filmi nerede ve ne zaman çekildi?Geride Kalanlar filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Çok eşli ilişki yaşıyorlar! İki ayrı çiftlerdi şimdi beraberlerÇok eşli ilişki yaşıyorlar! İki ayrı çiftlerdi şimdi beraberler
Film çekimine gitmişti... 12 kişilik seks partisi çıkınca...Film çekimine gitmişti... 12 kişilik seks partisi çıkınca...
Anahtar Kelimeler:
Kanal D film
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tam 350 yıldır öylece duruyordu! Hazine çıktı

Tam 350 yıldır öylece duruyordu! Hazine çıktı

Ya eşin ya bebeğin dediler! Bakın ne karar verdi

Ya eşin ya bebeğin dediler! Bakın ne karar verdi

Çektiği çileye can dayanmaz! Binlerce kez tecavüze uğradı

Çektiği çileye can dayanmaz! Binlerce kez tecavüze uğradı

Canlı yayında eteğini kaldırıp twerk yaptı!

Canlı yayında eteğini kaldırıp twerk yaptı!

İlginizi Çekebilir

Çatal kaşık bıçak takımını ilk günkü gibi parlatabilirsiniz!

Çatal kaşık bıçak takımını ilk günkü gibi parlatabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çektiği çileye can dayanmaz! Binlerce kez tecavüze uğradı

Çektiği çileye can dayanmaz! Binlerce kez tecavüze uğradı

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.