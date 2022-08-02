Baba Yadigarı filmi konusu nedir? Baba yadigarı oyuncuları kim, hangi kanalda yayınlanacak?

Baba Yadigarı filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bu akşam TV ekranlarına gelecek olan filmi pek çok sinema sever ilgiyle takip ediyor. Peki Baba Yadigarı Filminin konusu nedir? Baba Yadigarı oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...

BABA YADİGARI FİLM KONUSU NEDİR?

Eski denizcilerden Yakup dede torunu Cavidan ile yaşamaktadır. Cavidan ona rahmetli kızı Melodi’den yadigardır. Yakup dede şeker hastasıdır ve hastalığı ilerlemiştir. Ayrıca Yemek yemeyi de çok sever. Cavidan’ın bütün çabalarına rağmen gizliden zararlı yemekleri tırtıklar. Yakup dedenin aynı zamanda Çiçek ve Irmak adında iki kızı daha vardır. İkisi de evlidir. Damatlar Şefik ve Serkan sürekli iş yapma bahanesi ile Yakup dededen para kopartmaya çalışırlar. Artık para alamayacaklarını anlayan damatlar anlaştıkları bir kurye ile Yakup dedeye tuzak kurup zehirli dürüm yedireceklerdir. Kurye dürümü verdikten sonra Yakup dedenin ölüm haberini alırlar. Yalnız hesaba katmadıkları bir şey olur. Yakup dede vasiyetinde kendi bahçesine gömülmek istendiğini söylemiştir. Yakup dede evin bahçesine gömülür ve damatlar evi satma işi bir süre suya düşer. Cavidan ve sevgilisi Kaya damatların bu garip hareketlerinden şüphelenir ve bir oyun oynamaya başlarlar. Evin farklı yerlerine kameralar yerleştirilir. Sonunda kayıtlı bir şekilde cinayeti damatların işlediği ortaya çıkar.

BABA YADİGARI FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Cüneyt İnay'ın üstlendiği Baba Yadigarı filmi oyuncuları arasında Sude Zülal Güler, Anıl Tetik, Durul Bazan, Zeynep Gülmez, Ali Rıza Tanyeli, Gözde Demirtaş yer alıyor.

BABA YADİGARI NEREDE YAYINLANACAK?

Baba Yadigarı Tv'de ilk Kanal D ekranlarında 2 Ağustos Salı akşamı saat 20:00'de ekranlara gelecek.



