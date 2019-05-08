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Çocukları ölen babadan şok iddia: Cin musallat oldu!

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YAŞAM  | 08.05.2019 15:00 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, Fatoş- Ramazan Yedikardeş çiftinin 3 aylık ikizleri Murat ve Meral, uyudukları beşikte ölü bulundu. İkizlerin cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Daha önceden 4 çocuğunun öldüğünü söyleyen baba Ramazan Yedikardeş, "Çocuklarımıza cin musallat oldu" dediği öğrenildi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Bamyasuyu Mahallesinde bulunun 5 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi. 2 çocukları olan Fatoş- Ramazan Yedikardeş çiftinin 3 ay önce ikiz bebekleri Murat ve Meral dünyaya geldi. Fatoş Yedikardeş, ikizlerini emzirdikten sonra uyumaları için beşiklerine yatırdı.

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Bir süre sonra kontrol için odaya giren Fatoş Yedikardeş, bebeklerinin hareket etmediğini görerek, yardım için bağırdı. Annenin feryatları üzerine eve gelen komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, ikizlerin öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından ikizlerin cansız bedenleri ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Vücutlarında herhangi bir ize rastlanmayan ikizlerin ölümü ile ilgili polise ifade veren baba Ramazan Yedikardeş, daha önce de 4 çocuğunun öldüğünü söyledi. Ramazan Yedikardeş'in, ifadesinde, "Çocuklarımıza cin musallat oldu" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa cinayet bebek

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kesin chp lidir bunlar cinle büyüyle falan kucağa oturuyorlarmış :)))
sen çok kucağa almışlar galiba
CİNMİN İŞİ DEĞİL,OTOPSİDE ORTAYA ÇIKACAK,YA ENNENİN SÜTÜNDEN GEÇEN BİR ZEHİRLEME OLAYI,YADA KANLARINDA,DAMARLARINDA YADA AKCİĞERİNDE BİR DURUM VAR,SABREDİN ADLİ TIP ÇÖZER,İŞİ CİNE ATMAYIN
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