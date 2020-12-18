Babagannuş nedir? Babagannuş nasıl yapılır?

Patlıcan ile yapılan yemeklerin lezzeti her zaman ayrı bir güzel olur. Patlıcan sevenlerin asla vazgeçemediği bu soğuk meze kimi zaman ana öğünde bile tüketiliyor. İşte babagannuş nedir, nasıl yapılır, babagannuş tarifi…
Her evde, her mutfakta en fazla kullanılan sebzeler arasında ilk sıralarda yer alan, zirveyi hiçbir sebzeye kaptırmayan patlıcan, her yemeğin içine oldukça eşsiz bir tat katıyor. Salatasından, mezesine, sulu yemeğinden kebabına kadar her çeşidi yapılan ve severek tüketilen bu sebze içerisinde oldukça fazla vitamin barındırır. Hem lezzetli hem de sağlıklı bu sebzenin en sevilen ve en fazla tüketilen hali babagannuştur. Peki babagannuş nedir?
Babagannuş aslında bir çeşit mezedir. Soğuk meze ya da sos olarak da tüketilen bu yemeğin ana malzemesi patlıcandır. Yöreden yöreye tarifi değişiklik göstererek salata, meze, sos, öğün yemeği olarak içerisine çeşitli yardımcı malzemeler katarak da yapılır. Her hali eşsiz bir lezzet sunan bu mezeyi damak zevkinize göre istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Türk mutfaklarında genel olarak patlıcan közlenerek ve yanına közlenmiş biber ve domates de ilave edilerek yapılır. Bu meze yurt dışında özellikle de Lübnan’da değişik tariflerle tüketilir. Bu tariflerden birisi içerisine tahin katılarak yapılanıdır. Tahin katılarak yapılan babagannuş tarifine Lübnan’da mütebbel denilmektedir.
Yapıldığı andan itibaren nefis kokular yayan ve daha tadına bakmadan dahi nasıl enfes bir lezzetinin olduğunu size hissettirecek olan bu tarif vazgeçilmeziniz olacak. Her evde pişen ve her öğünde tüketilebilen oldukça hafif bu yemeği salata, meze olarak; et ve tavuklarda sos olarak ya da makarna sosu olarak kullanabilirsiniz. Patlıcan seven her insanın tercih edeceği bu meze ile davetlerde sofranızı süsleyebilir, misafirlerinizin beğenisini kazanabilirsiniz.
Köz kokularının mutfağınıza dolduğu ve iştahınızı kabarttığı babagannus nasıl yapılır sizler için tüm püf noktaları ile birlikte araştırdık.
Babagannuş yapımı için gerekli olan malzemeler hemen hemen her evde rahatlıkla bulunan ürünlerdir. Evinizde olmasa dahi oldukça uygun fiyatlar ile elde edebileceğiniz bu malzemelerde hem uygun fiyatlı hem de oldukça lezzetli olan bu tarifi uygulayabilirsiniz.
Sofralarınızdaki lezzete lezzet katacak olan her öğünde he her yemeğin yanında tüketebileceğiniz babagannuş tarifleri oldukça pratik şekilde yapılır. Yorulmadan ve hızlıca hazırlayacağınız bu tarif kurtarıcınız olacak.
Babagannuş tarifi bilindikten sonra yemeğinizi daha da lezzetli hale getirecek püf noktaların da bilinmesi gerekir. Bu tarifte dikkat edilmesi gereken nokta patlıcanların lezzetini iyice verebilmektir. Közlenerek apayrı bir lezzete kavuşacağı için babagannuşu hazırlarkan patlıcanları iyice közlemelisiniz. Köz için tava kullanabilirsiniz ancak doğrudan ateş üzerinde közlenmeleri daha da lezzetli olmalarını sağlayacaktır. Bilinmesi gereken bir diğer nokta ise patlıcanları ve biberleri soyarken bıçağın tersini kullanmanın oldukça yararlı olacağı ve soyma işlemini kolaylaştıracağıdır.
Oldukça hızlı ve pratik şekilde hazırladığınız enfes tarifinizi şık ve geniş bir kaba aldıktan sonra masanızın konseptine göre süsleyebilirsiniz. Dilerseniz üzerini maydanoz taneleri ile ya da kıyılmış maydanoz ile süsleyebilirsiniz. Üzerine minik minik beyaz soğan doğrayarak da iştah açıcı bir görünüm yakalayabilirsiniz.
Hazırladığınız tarifi nerede kullanacağınıza göre değişik tatlar ile süslemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Bu mezeyi isterseniz cips yerken yanında cipsinizi daldırmak için sos olarak, dilerseniz sandviçinizi lezzetlendirmek için ya da dana eti, biftek üzerinde tüketebilirsiniz.
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