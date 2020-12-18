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Babagannuş nedir? Babagannuş nasıl yapılır?

Perihan Gövel Perihan Gövel 18.12.2020 17:34 | Son Güncelleme:
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Babagannuş nedir? Babagannuş nasıl yapılır?

Her yörede her sofrada mezelerin ve soğuk yemeklerin baş tacı olarak anılan babagannuş deneyenlerin vazgeçilmezi oluyor. Bu harika mezenin pratik şekilde nasıl yapılacağınız sizler için derledik.

Patlıcan ile yapılan yemeklerin lezzeti her zaman ayrı bir güzel olur. Patlıcan sevenlerin asla vazgeçemediği bu soğuk meze kimi zaman ana öğünde bile tüketiliyor. İşte babagannuş nedir, nasıl yapılır, babagannuş tarifi

Patlıcanın En Güzel Hali: Babagannuş

Her evde, her mutfakta en fazla kullanılan sebzeler arasında ilk sıralarda yer alan, zirveyi hiçbir sebzeye kaptırmayan patlıcan, her yemeğin içine oldukça eşsiz bir tat katıyor. Salatasından, mezesine, sulu yemeğinden kebabına kadar her çeşidi yapılan ve severek tüketilen bu sebze içerisinde oldukça fazla vitamin barındırır. Hem lezzetli hem de sağlıklı bu sebzenin en sevilen ve en fazla tüketilen hali babagannuştur. Peki babagannuş nedir?

Babagannuş aslında bir çeşit mezedir. Soğuk meze ya da sos olarak da tüketilen bu yemeğin ana malzemesi patlıcandır. Yöreden yöreye tarifi değişiklik göstererek salata, meze, sos, öğün yemeği olarak içerisine çeşitli yardımcı malzemeler katarak da yapılır. Her hali eşsiz bir lezzet sunan bu mezeyi damak zevkinize göre istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Türk mutfaklarında genel olarak patlıcan közlenerek ve yanına közlenmiş biber ve domates de ilave edilerek yapılır. Bu meze yurt dışında özellikle de Lübnan’da değişik tariflerle tüketilir. Bu tariflerden birisi içerisine tahin katılarak yapılanıdır. Tahin katılarak yapılan babagannuş tarifine Lübnan’da mütebbel denilmektedir.

Her Öğünde Tüketilebilen Babagannuş

Yapıldığı andan itibaren nefis kokular yayan ve daha tadına bakmadan dahi nasıl enfes bir lezzetinin olduğunu size hissettirecek olan bu tarif vazgeçilmeziniz olacak. Her evde pişen ve her öğünde tüketilebilen oldukça hafif bu yemeği salata, meze olarak; et ve tavuklarda sos olarak ya da makarna sosu olarak kullanabilirsiniz. Patlıcan seven her insanın tercih edeceği bu meze ile davetlerde sofranızı süsleyebilir, misafirlerinizin beğenisini kazanabilirsiniz.

Babagannuş Tarifi

Köz kokularının mutfağınıza dolduğu ve iştahınızı kabarttığı babagannus nasıl yapılır sizler için tüm püf noktaları ile birlikte araştırdık.

Enfes Babagannuş Yapımı İçin Malzemeler

Babagannuş yapımı için gerekli olan malzemeler hemen hemen her evde rahatlıkla bulunan ürünlerdir. Evinizde olmasa dahi oldukça uygun fiyatlar ile elde edebileceğiniz bu malzemelerde hem uygun fiyatlı hem de oldukça lezzetli olan bu tarifi uygulayabilirsiniz.

Babagannuş Malzemeleri:

  • Kaç kişilik yapacağınıza göre patlıcan sayınızı belirleyebilirsiniz. 4 kişilik bir tarif için 3 tane büyük boyda patlıcan
  • 3 tane orta büyüklükte kapya biber
  • 4 adet ya da damak zevkinize göre 2 – 3 adet yeşil sivri biber
  • 2 tane orta boyutlarda domates
  • Damak zevkinize göre 1 tane orta boylarda sarı biber de kullanabilirsiniz.
  • 3 ya da 4 diş kadar sarımsak
  • 4 ya da 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı kadar tuz
  • İsteğe bağlı olarak 1 tatlı kaşığı kadar nar ekşisi

Pratik ve Lezzetli Babagannuş Nasıl Yapılır?

Sofralarınızdaki lezzete lezzet katacak olan her öğünde he her yemeğin yanında tüketebileceğiniz babagannuş tarifleri oldukça pratik şekilde yapılır. Yorulmadan ve hızlıca hazırlayacağınız bu tarif kurtarıcınız olacak.

Babagannuş Yapım Aşamaları:

  • Babagannuş yapımına başlarken ilk olarak patlıcanları güzelce yıkamalısınız. Daha sonrasında çatal ya da küçük bir bıçak yardımı ile patlıcanların üzerinde ince delikler açın.
  • Üzerinde delik açtığınız patlıcanları közlemek için ateşin üzerine koyun.
  • Patlıcanlar közlenirken biberleri yıkayın ve onların da üzerine ince bir bıçak yardımı ile delikler açın.
  • Biberleri közlemek için ateşe koyun.
  • Domatesleri iyice yıkayın ardından kurulayın ve sonrasında onları da közlemek için ateşe koyun.
  • İyice közlenen tüm sebzeleri ateşten alın ve soğumaya bırakın.
  • Sebzeleri soyma işlemine geçmeden önce soğuduklarından emin olun aksi halde eliniz yanabilir.
  • Közlenen patlıcanları soyun.
  • Soyduğunuz patlıcanları bıçak ile gelişi güzel şekilde kesin. Ardından ince ince kıyın.
  • Közlenen biberleri de soyun ve domatesler ile birlikte küp küp kesin.
  • Sarımsakların kabuklarını soyun.
  • Kabuklarını soyduğunuz sarımsakları ezin, ardından üzerine zeytinyağı ve nar ekşisi ilave edin.
  • Tüm malzemelerinizi bir kabın içerisine alın ve karıştırın.
  • Üzerine tuz ve isteğe göre pul biber ilave ettikten sonra dinlenmeye bırakın.

Leziz Babagannuş Yapımı İçin Bilinmesi Gereken Püf Noktalar

Babagannuş tarifi bilindikten sonra yemeğinizi daha da lezzetli hale getirecek püf noktaların da bilinmesi gerekir. Bu tarifte dikkat edilmesi gereken nokta patlıcanların lezzetini iyice verebilmektir. Közlenerek apayrı bir lezzete kavuşacağı için babagannuşu hazırlarkan patlıcanları iyice közlemelisiniz. Köz için tava kullanabilirsiniz ancak doğrudan ateş üzerinde közlenmeleri daha da lezzetli olmalarını sağlayacaktır. Bilinmesi gereken bir diğer nokta ise patlıcanları ve biberleri soyarken bıçağın tersini kullanmanın oldukça yararlı olacağı ve soyma işlemini kolaylaştıracağıdır.

Babagannuş İçin Şık Servis Önerileri

Oldukça hızlı ve pratik şekilde hazırladığınız enfes tarifinizi şık ve geniş bir kaba aldıktan sonra masanızın konseptine göre süsleyebilirsiniz. Dilerseniz üzerini maydanoz taneleri ile ya da kıyılmış maydanoz ile süsleyebilirsiniz. Üzerine minik minik beyaz soğan doğrayarak da iştah açıcı bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Hazırladığınız tarifi nerede kullanacağınıza göre değişik tatlar ile süslemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Bu mezeyi isterseniz cips yerken yanında cipsinizi daldırmak için sos olarak, dilerseniz sandviçinizi lezzetlendirmek için ya da dana eti, biftek üzerinde tüketebilirsiniz.

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