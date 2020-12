Babagannuş nedir? Babagannuş nasıl yapılır?

Her evde, her mutfakta en fazla kullanılan sebzeler arasında ilk sıralarda yer alan, zirveyi hiçbir sebzeye kaptırmayan patlıcan, her yemeğin içine oldukça eşsiz bir tat katıyor. Salatasından, mezesine, sulu yemeğinden kebabına kadar her çeşidi yapılan ve severek tüketilen bu sebze içerisinde oldukça fazla vitamin barındırır. Hem lezzetli hem de sağlıklı bu sebzenin en sevilen ve en fazla tüketilen hali babagannuştur. Peki babagannuş nedir?

Her Öğünde Tüketilebilen Babagannuş

Yapıldığı andan itibaren nefis kokular yayan ve daha tadına bakmadan dahi nasıl enfes bir lezzetinin olduğunu size hissettirecek olan bu tarif vazgeçilmeziniz olacak. Her evde pişen ve her öğünde tüketilebilen oldukça hafif bu yemeği salata, meze olarak; et ve tavuklarda sos olarak ya da makarna sosu olarak kullanabilirsiniz. Patlıcan seven her insanın tercih edeceği bu meze ile davetlerde sofranızı süsleyebilir, misafirlerinizin beğenisini kazanabilirsiniz.

Babagannuş Tarifi

Köz kokularının mutfağınıza dolduğu ve iştahınızı kabarttığı babagannus nasıl yapılır sizler için tüm püf noktaları ile birlikte araştırdık.

Enfes Babagannuş Yapımı İçin Malzemeler

Babagannuş yapımı için gerekli olan malzemeler hemen hemen her evde rahatlıkla bulunan ürünlerdir. Evinizde olmasa dahi oldukça uygun fiyatlar ile elde edebileceğiniz bu malzemelerde hem uygun fiyatlı hem de oldukça lezzetli olan bu tarifi uygulayabilirsiniz.

Babagannuş Malzemeleri:

Kaç kişilik yapacağınıza göre patlıcan sayınızı belirleyebilirsiniz. 4 kişilik bir tarif için 3 tane büyük boyda patlıcan

3 tane orta büyüklükte kapya biber

4 adet ya da damak zevkinize göre 2 – 3 adet yeşil sivri biber

2 tane orta boyutlarda domates

Damak zevkinize göre 1 tane orta boylarda sarı biber de kullanabilirsiniz.

3 ya da 4 diş kadar sarımsak

4 ya da 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı

1 çay kaşığı kadar tuz

İsteğe bağlı olarak 1 tatlı kaşığı kadar nar ekşisi

Pratik ve Lezzetli Babagannuş Nasıl Yapılır?

Sofralarınızdaki lezzete lezzet katacak olan her öğünde he her yemeğin yanında tüketebileceğiniz babagannuş tarifleri oldukça pratik şekilde yapılır. Yorulmadan ve hızlıca hazırlayacağınız bu tarif kurtarıcınız olacak.