YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Dünya bu tatları konuşuyor: Türk kebapları ilk 10’da!

İçerik devam ediyor

Türk mutfağı, uluslararası gastronomi sahnesindeki gücünü bir kez daha kanıtladı. Dünyanın önde gelen lezzet rehberlerinden Taste Atlas tarafından açıklanan 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesinde, Bodrum’un meşhur çökertme kebabı ile Erzurum’un geleneksel cağ kebabı ilk 10’a girerek büyük başarı elde etti. Anadolu’nun köklü mutfak mirasını yansıtan bu iki lezzet, Türkiye’yi dünya çapında zirveye taşıdı.

Türk mutfağının gözde lezzetleri, bu yıl da dünya çapında adından söz ettirmeyi başardı. Bodrum'un ünlü çökertme kebabı ve Erzurum'un geleneksel cağ kebabı, Taste Atlas'ın "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesine ilk 10'dan girerek dikkatleri üzerine çekti.

Dünya bu tatları konuşuyor: Türk kebapları ilk 10’da! 1

Anadolu mutfağının yöresel dokusunu taşıyan cağ kebabı, dünya sıralamasında 9. sıraya yerleşerek büyük bir gurur yaşattı.

"CAĞ KEBABI SADECE BİR YEMEK DEĞİL, BİR KÜLTÜRDÜR"

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan cağ kebabı ustaları İhsan Deniz ve Ramazan Şenses, lezzetin dünya çapındaki başarısının tesadüf olmadığını söyledi. Geleneksel yöntemlerden ödün vermeden yaptıkları kebabın bölgenin kültürünü ve tarihini yansıttığını belirten ustalar, cağ kebabının ününün giderek daha fazla yayıldığını ifade etti.

Dünya bu tatları konuşuyor: Türk kebapları ilk 10’da! 2

"9. SIRA BÜYÜK BİR GURUR KAYNAĞI"

İhsan Deniz, "Cağ kebabı, Erzurum'un ruhunu taşıyor. Bu lezzetin dünya listesinde yer alması bizim için büyük bir onur" derken, Ramazan Şenses ise, "Yıllardır bu işi aynı özenle yapıyoruz. Gelen turistlerin ilgisi her geçen yıl artıyor. 9. sıra bizim için büyük bir gurur kaynağı" sözleriyle mutluluğunu paylaştı.

Dünya bu tatları konuşuyor: Türk kebapları ilk 10’da! 3

TÜRK MUTFAĞININ KÜRESEL BAŞARILARI ARTIYOR

Taste Atlas'ın listesinde yer alan bu iki lezzet, Türk mutfağının uluslararası arenada giderek daha fazla tanındığını bir kez daha gösterdi. Uzmanlar, yerel tariflerin korunması ve tanıtım çalışmalarının artması sayesinde Türkiye'nin gastronomi turizminde önemli bir ivme yakaladığını belirtiyor.

Dünya bu tatları konuşuyor: Türk kebapları ilk 10’da! 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kışın üşütmeyen tescilli helva: Yapımı 3 gün sürüyorKışın üşütmeyen tescilli helva: Yapımı 3 gün sürüyor
Kış aylarında tüketilmesi gereken 2 önemli tarifKış aylarında tüketilmesi gereken 2 önemli tarif

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Erzurum kebap çökertme kebabı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Trump gözünü kararttı! 4 ülkenin açık açık ismini verdi: Operasyon kulağa hoş geliyor

Trump gözünü kararttı! 4 ülkenin açık açık ismini verdi: Operasyon kulağa hoş geliyor

İrfan Can Kahveci için hiç beklenmedik karar! İstanbul ekibine her an imza atabilir

İrfan Can Kahveci için hiç beklenmedik karar! İstanbul ekibine her an imza atabilir

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.