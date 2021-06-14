Babalar Günü için en güzel hediye alternatifleri! Babaları hangi hediyeler mutlu eder?

Hediye almak güzel bir eylem olsa da konu babalar olunca daha detaylı düşünmek gerekiyor. Hem zevkine hitap etsin, hem kullanışlı olsun hem de çok sevsin diye düşününce alternatifler azalıyor. Biz sizin için her babanın tarzına uygun olabilecek 10 adet, birbirinden güzel hediye seçenekleri hazırladık.

KOŞU AYAKKABISI

Her baba kendine has özelliklere sahiptir. Kimi pazar kahvaltısı sonrası koltuğunda gazete okumaktan hoşlanırken kimi de sabah erkenden koşuya çıkmaktan hoşlanır. Enerjisi yüksek babalar için en doğru hediye alternatifi koşuya uygun dizayn edilen bir spor ayakkabı olacaktır diye düşünüyoruz.

YELEK

Babalar her ne kadar soğuk havaya dayanıklı olduklarını iddia etseler de üşüyebildiklerini tahmin edebiliyoruz. Pofuduk dokulu, bol cepli bir yelek güzel bir alternatif olabilir.

TERMOS

Çay, kahve içmeyi sevmeyen baba yoktur diye düşünüyoruz. Dilerse işte, dilerse trafikte çayından mahrum kalmaması için sağlam kapaklı termos bardak alabilirsiniz.

KİTAP

Babalar roman okur mu bilinmez ama araştırma ve tarih konulu kitapları çok sevdiklerini biliyoruz. Sevdiği bir yazarın kitabı babanızı mutlu edecektir.