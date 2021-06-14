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Babalar Günü için en güzel hediye alternatifleri! Babaları hangi hediyeler mutlu eder?

14.06.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayının en önemli günü olan Babalar Günü'ne az bir zaman kalmışken babaları mutlu edecek hediye arayışları hızlandı. Her ne kadar babalar, hediyeye gerek yoktu deseler de, içten içe beklentide olduklarını biliyoruz ve onları mutlu etmek istiyoruz. Hala alacağınız hediyeye karar veremediyseniz, bu yazı size birçok fikir verecektir.

Babalar Günü için en güzel hediye alternatifleri! Babaları hangi hediyeler mutlu eder?

Hediye almak güzel bir eylem olsa da konu babalar olunca daha detaylı düşünmek gerekiyor. Hem zevkine hitap etsin, hem kullanışlı olsun hem de çok sevsin diye düşününce alternatifler azalıyor. Biz sizin için her babanın tarzına uygun olabilecek 10 adet, birbirinden güzel hediye seçenekleri hazırladık.

KOŞU AYAKKABISI

Her baba kendine has özelliklere sahiptir. Kimi pazar kahvaltısı sonrası koltuğunda gazete okumaktan hoşlanırken kimi de sabah erkenden koşuya çıkmaktan hoşlanır. Enerjisi yüksek babalar için en doğru hediye alternatifi koşuya uygun dizayn edilen bir spor ayakkabı olacaktır diye düşünüyoruz.

YELEK

Babalar her ne kadar soğuk havaya dayanıklı olduklarını iddia etseler de üşüyebildiklerini tahmin edebiliyoruz. Pofuduk dokulu, bol cepli bir yelek güzel bir alternatif olabilir.

TERMOS

Çay, kahve içmeyi sevmeyen baba yoktur diye düşünüyoruz. Dilerse işte, dilerse trafikte çayından mahrum kalmaması için sağlam kapaklı termos bardak alabilirsiniz.

KİTAP

Babalar roman okur mu bilinmez ama araştırma ve tarih konulu kitapları çok sevdiklerini biliyoruz. Sevdiği bir yazarın kitabı babanızı mutlu edecektir.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ

Hem göz sağlığı için hem de tarzıyla bütünleşmesi için güneş gözlüğü almak çok doğru bir tercih olacaktır. Son günlerde retro modeller tekrar popüler olmuşken babanızın seveceği bir modeli kolaylıkla seçebilirsiniz.

MASAJ ALETİ

Sırt, boyun ve bel ağrısı babalarda kroniktir. Ağrılarını azaltacak, onları pamuk gibi yapacak bir masaj aleti hediye olarak nokta atışı olacaktır diye düşünüyoruz. Umarız bu aletin içinde ne var düşüncesiyle cihazı kurcalamazlar.

MANGAL

Arabasının bagajında mangal seti taşıyan babalar olduğunu biliyoruz. Yeni bir mangal seti babaları mutlu edebilir. Birkaç maşa daha alırsanız iyi olur, çünkü babalar maşaları hep kaybeder.

ÇANTA

Sırt çantası, çapraz çanta veya seyahat çantası fark etmez. Çanta birçok kişinin hayatını kolaylaştıran bir eşyadır. Babanızın kullanım durumuna uygun bir çanta güzel bir seçenek olabilir.

TESBİH

Modası geçse bile erkekler tesbihleri sever ve genellikle arabalarında bulundurur. Oltu taşından yapılan tesbihler babalar için iyi ve kalıcı bir hediye olabilir.

GRAMAFON

Müzik dinlemekten hoşlanan ve nostaljik eşyaları seven babalar için gramafon ve plak alabilirsiniz. Hem böylece çeşitli zamanlarda yeni plaklar alarak mutluluğunu uzun süre devam ettirebilirsiniz.

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Babalar Günü
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