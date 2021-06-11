Kalemleriyle servet kazandılar! Edebiyat dünyasının en çok kazanan yazarları

Yazarlık sanılanın aksine çok kazançlı bir meslek grubu değildir. Bu durum aslında tüm dünyada geçerlidir. Kitaplar ne kadar değerli olursa olsun yazarlar tarih boyunca refah içinde yaşamamıştır. Ancak bunların arasından sıyrılıp edebi yetenekleriyle servet kazanan isimler de var. İste tüm zamanların en çok kazanan yazarları...

JEFFREY ARCHER

Hem siyasetle hem de edebiyatla ilgilenen Jeffrey Archer, “Kane and Abel” ve “Only Time Will Tell” isimli kitaplarıyla tanınıyor. Ünlü yazar bu kitaplarından toplam 195 milyon dolar kazandı.

DAVE RAMSEY

Asıl mesleği radyo programcılığı olan Dave Ramsey, aynı zamanda televizyon, sinema ve yazarlıkla uğraşıyordu. “The Total Money Makeover”, “Financial Peace” gibi kitaplar yazan Ramsey, özellikle para kazanma ve parayı kullanma üzerine verdiği önerilerle öne çıkıyor. Ramsey’in kitaplardan edindiği toplam gelir ise 200 milyon dolar olarak biliniyor.

JOHN GRISHAM

Yazarlığın yanında siyasetçi ve hukukçu kimliğiyle de bilinen Grisham, daha çok polisiye ve adli gerilim türünde kitaplar yazdı. . “A Time for Mercy”, “A Time To Kill” gibi kitaplar yazan Grisham, çok kazanan birçok yazar gibi eserleriyle sinema sektörüne de ilham oldu. Grisham’ın edebiyatçı yönüyle kazandığı gelir ise 220 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.