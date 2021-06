Kalemleriyle servet kazandılar! Edebiyat dünyasının en çok kazanan yazarları

Yazarlığın yanında siyasetçi ve hukukçu kimliğiyle de bilinen Grisham, daha çok polisiye ve adli gerilim türünde kitaplar yazdı. . “A Time for Mercy”, “A Time To Kill” gibi kitaplar yazan Grisham, çok kazanan birçok yazar gibi eserleriyle sinema sektörüne de ilham oldu. Grisham’ın edebiyatçı yönüyle kazandığı gelir ise 220 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Hem siyasetle hem de edebiyatla ilgilenen Jeffrey Archer, “Kane and Abel” ve “Only Time Will Tell” isimli kitaplarıyla tanınıyor. Ünlü yazar bu kitaplarından toplam 195 milyon dolar kazandı.

NIGEL BLACKWELL

İngiltere’de doğan ünlü yazar, “Licensed to Thrill” ve “Fatal” serileriyle tanınıyor. Fiziksel kimya üzerine doktora yapan yazar, kitaplarından 2925 milyon dolar kazandı.

GRANT CARDONE

Uyuşturucu bağımlılığından dolayı tedavi gören Grant Cardone, rehabilitasyondan sonraki beş yıl içerisinde adeta milyoner oldu. Aynı zamanda motivasyon konuşmacısı olan Cardone, The New York Times ve Amazon da dahil olmak üzere çok sayıda en çok satanlar listesine giren, aralarında “If You’re Not First, You’re Last” adlı kitabının da olduğu 5 kitabıyla 300 milyon dolar kazandı.

BARBARA TAYLOR BRADFORD

İlk romanı A Woman of Substance ile büyük bir ses getirmeyi başaran Bradford, dünyanın en çok kazanan yazarları listesinde yerini almayı başardı. “A Secret Affair”, “Everything to Gain” gibi filmlerin öyküsüne imza atan yazar toplam 300 milyon dolar kazandı.

STEPHEN KING

Korku, gerilim ve suç türündeki eserleriyle tanınan King, dünya genelinde popülerliğe ulaştı. Mahşer, O ve Göz kitaplarıyla ününü arttıran King’in birçok kitabı sinemaya uyarlandı. Yazarın kitapları 400 milyon dolar gelir elde etmesini sağladı.