Kalemleriyle servet kazandılar! Edebiyat dünyasının en çok kazanan yazarları

Yazarlık sanılanın aksine çok kazançlı bir meslek grubu değildir. Bu durum aslında tüm dünyada geçerlidir. Kitaplar ne kadar değerli olursa olsun yazarlar tarih boyunca refah içinde yaşamamıştır. Ancak bunların arasından sıyrılıp edebi yetenekleriyle servet kazanan isimler de var. İste tüm zamanların en çok kazanan yazarları...
Hem siyasetle hem de edebiyatla ilgilenen Jeffrey Archer, “Kane and Abel” ve “Only Time Will Tell” isimli kitaplarıyla tanınıyor. Ünlü yazar bu kitaplarından toplam 195 milyon dolar kazandı.
Asıl mesleği radyo programcılığı olan Dave Ramsey, aynı zamanda televizyon, sinema ve yazarlıkla uğraşıyordu. “The Total Money Makeover”, “Financial Peace” gibi kitaplar yazan Ramsey, özellikle para kazanma ve parayı kullanma üzerine verdiği önerilerle öne çıkıyor. Ramsey’in kitaplardan edindiği toplam gelir ise 200 milyon dolar olarak biliniyor.
Yazarlığın yanında siyasetçi ve hukukçu kimliğiyle de bilinen Grisham, daha çok polisiye ve adli gerilim türünde kitaplar yazdı. . “A Time for Mercy”, “A Time To Kill” gibi kitaplar yazan Grisham, çok kazanan birçok yazar gibi eserleriyle sinema sektörüne de ilham oldu. Grisham’ın edebiyatçı yönüyle kazandığı gelir ise 220 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
İngiltere’de doğan ünlü yazar, “Licensed to Thrill” ve “Fatal” serileriyle tanınıyor. Fiziksel kimya üzerine doktora yapan yazar, kitaplarından 2925 milyon dolar kazandı.
Uyuşturucu bağımlılığından dolayı tedavi gören Grant Cardone, rehabilitasyondan sonraki beş yıl içerisinde adeta milyoner oldu. Aynı zamanda motivasyon konuşmacısı olan Cardone, The New York Times ve Amazon da dahil olmak üzere çok sayıda en çok satanlar listesine giren, aralarında “If You’re Not First, You’re Last” adlı kitabının da olduğu 5 kitabıyla 300 milyon dolar kazandı.
İlk romanı A Woman of Substance ile büyük bir ses getirmeyi başaran Bradford, dünyanın en çok kazanan yazarları listesinde yerini almayı başardı. “A Secret Affair”, “Everything to Gain” gibi filmlerin öyküsüne imza atan yazar toplam 300 milyon dolar kazandı.
Korku, gerilim ve suç türündeki eserleriyle tanınan King, dünya genelinde popülerliğe ulaştı. Mahşer, O ve Göz kitaplarıyla ününü arttıran King’in birçok kitabı sinemaya uyarlandı. Yazarın kitapları 400 milyon dolar gelir elde etmesini sağladı.
Yazar olmaya henüz genç yaştayken karar veren Paulo Coelho, daha çok “The Pilgrimate” (Hac) ve “The Alchemist” (Simyacı) adlı kitaplarıyla tanıdığımız bir yazar olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Simyacı, yaşayan bir bir yazara ait en çok tercüme edilen kitap olduğu için Guinness Dünya Rekoru’nu bile kırdı. Hatta kitap, dünya çapında 65 milyon kopya sattı. Ayrıca yazarı kitapları bugüne kadar 150 milyondan fazla sattı. Coelho’nun toplam geliri 500 milyon dolar olarak biliniyor.
Harry Potter serisinin yazarı J. K. Rowling, kadın olduğu için ilk başlarda adını gizleyerek kitaplarını piyasaya sürdü. Gerçek adı Joanne Rowling olan yazarın, 2016-2017 bütçe döneminde dakikada 181 dolar veya ortalama yazma hızına bağlı olarak kelime başına 4,37 dolar kazandığı tahmin ediliyor. Ünlü yazarın toplam gelirinin 1 milyar dolar olduğu düşünülüyor.
Feminizm ve kadının toplumdaki yeri üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınan Fransız filozof Elisabeth Badinter dünyanın en çok kazanan kadın yazarlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. “The Conflict: How Modern Motherhood Undermines the Women of Women” (Çatışma: Modern Annelik Kadınların Kadınlarını Nasıl Zayıflatıyor?) kitabıyla tanınıyor. Badinter’in toplam geliri ise 1.3 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum