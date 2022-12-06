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  4. Babalık heyecanı yaşayan Nihat Doğan'ın oğluna vereceği isim şaşkınlık yarattı

Babalık heyecanı yaşayan Nihat Doğan'ın oğluna vereceği isim şaşkınlık yarattı

06.12.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda İranlı bir hayranıyla sessiz sedasız evlenen ve çocuğunu kucağına almak için gün sayan Nihat Doğan, katıldığı canlı yayında oğluna aşiretinin adı olan Badıgan ismini vereceğini söyledi.

Babalık heyecanı yaşayan Nihat Doğan'ın oğluna vereceği isim şaşkınlık yarattı

Şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Nihat Doğan, geçtiğimiz ağustos ayında hamile İranlı hayranı Arzu Hanım ile nikah masasına oturdu. Sessiz sedasız evlenen ikili, şimdilerde ilk bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor.

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OĞLUNA AŞİRETİNİN ADINI VERECEK

Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Doğan, eşinin 8,5 aylık hamile olduğunu ve mutlu bir evliliğinin olduğunu söyledi. Oğluna vereceği ismi de açıklayan şarkıcı, "Aşiretimizin adını alsın istedim, Badıgan koymayı düşündüm... Sonra annesi rüyasında 'Amin' diye görmüş. Vicdan azabı çekmek istemedim. Her iki ismi birden koymaya karar verdik. Adı 'Amin Badıkan' olacak" ifadelerini kullandı.

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BADIGAN'IN ANLAMI

Nihat Doğan, oğluna vereceği Badıgan isminin anlamı için de "Farsça Bat rüzgar demekmiş, Batıgan rüzgardan olan demek" dedi.


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