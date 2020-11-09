Babam filmi konusu nedir? Babam filmi oyuncuları kimlerdir? Babam filmi ne zaman çekildi? İşte Babam filmi...

Babam ve Oğlum ekolünden ilerleyen Babam filminin yapımcılığı Filiz Üstün Durak ve Önder Köse imzası taşıyor. Babam filminin yönetmen koltuğunda ise Nihat Durak oturuyor. Baş rollerini Çetin Tekindor ve Melisa Şenolsun’un paylaştığı Babam filminin oyuncu kadrosunda usta isimler rol aldı. Oyunculuk performansıyla alkış toplayan Babam filmi, seyircisini duygulandırmayı başarıyor. İşte Babam filminin detayları...
Filmin adı olarak “Sardalya Kokusu” olarak belirlenmesine rağmen, çekimlerin devam ettiği sırada senaristler Nail Pelivan ve Nihat Durak’ın kararıyla “Babam” ismine karar verildi. Babam filmi, Yusuf Tunalı ve zihinsel engelli oğlu Arif’in hayat hikayesini anlatıyor.
Yusuf Tunalı'nın (Çetin Tekindor) "Tunalı Sardalya" adında bir balık konserve imalathanesi vardır. Yusuf batmak üzere olan fabrikası ile ilgilenirken eşi hayatını kaybeder. Eşi öldükten sonra kabullenemediği ve ilgilenmediği zihinsel engelli oğlu Arif'le (Berker Güven) ilgilenmelidir. Feride (Melisa Şenolsun) henüz öğretmen olarak atanamadığı için Yusuf'un konserve fabrikasında işe girer. Feride zamanla Yusuf ile oğlu Arif arasındaki buzları eritir.
Babam filminin oyuncu kadrosunda Çetin Tekindor, Melisa Şenolsun, Berker Güven, Erkan Kolçak Köstendil, Cezmi Baskın, Ebru Şahin, Cansu Fırıncı, Güner Özkul, Ali İhsan Varol, Serya Gözler ve Ali Düşenkalkar yer aldı.
Çetin Tekindor-Yusuf Tunalı: "Tunalı Sardalya" balık konserve imalathanesinin sahibi, Arif'in babası.
Melisa Şenolsun-Feride: Atama bekleyen genç bir Türkçe öğretmenidir. Atanamadığı için bir süre dershanede çalıştıktan sonra ayrılır ve Yusuf'un konserve fabrikasında işe girer.
Berker Güven-Arif Tunalı: Yusuf’un zihinsel engelli oğlu.
Erkan Kolçak Köstendil-Deniz: Yusuf'un sağ kolu, küçüklüğünden beri sardalya fabrikasında çalışır.
Cezmi Baskın-Metin: Oğlu Deniz'in çalıştığı fabrikanın sahibi Yusuf'un kadim dostu.
Ebru Şahin-Nilüfer: Feride'nin fabrikadaki öğrencisi. Ailesi okumasına izin vermeyince Hollanda'ya teyzesinin yanına kaçar.
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