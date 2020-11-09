Babam filmi konusu nedir? Babam filmi oyuncuları kimlerdir? Babam filmi ne zaman çekildi? İşte Babam filmi...

Babam ve Oğlum ekolünden ilerleyen Babam filminin yapımcılığı Filiz Üstün Durak ve Önder Köse imzası taşıyor. Babam filminin yönetmen koltuğunda ise Nihat Durak oturuyor. Baş rollerini Çetin Tekindor ve Melisa Şenolsun’un paylaştığı Babam filminin oyuncu kadrosunda usta isimler rol aldı. Oyunculuk performansıyla alkış toplayan Babam filmi, seyircisini duygulandırmayı başarıyor. İşte Babam filminin detayları...

BABAM FİLMİ KONUSU

Filmin adı olarak “Sardalya Kokusu” olarak belirlenmesine rağmen, çekimlerin devam ettiği sırada senaristler Nail Pelivan ve Nihat Durak’ın kararıyla “Babam” ismine karar verildi. Babam filmi, Yusuf Tunalı ve zihinsel engelli oğlu Arif’in hayat hikayesini anlatıyor.

Yusuf Tunalı'nın (Çetin Tekindor) "Tunalı Sardalya" adında bir balık konserve imalathanesi vardır. Yusuf batmak üzere olan fabrikası ile ilgilenirken eşi hayatını kaybeder. Eşi öldükten sonra kabullenemediği ve ilgilenmediği zihinsel engelli oğlu Arif'le (Berker Güven) ilgilenmelidir. Feride (Melisa Şenolsun) henüz öğretmen olarak atanamadığı için Yusuf'un konserve fabrikasında işe girer. Feride zamanla Yusuf ile oğlu Arif arasındaki buzları eritir.