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İlk Aşk filmi konusu nedir? İlk Aşk filmi oyuncuları kimlerdir? İlk Aşk filmi ne zaman çekildi? İşte İlk Aşk filmi...

Seray Üstün Seray Üstün
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Ege'nin bir sahil kasabasında geçen sımsıcak hikayesiyle İlk Aşk filmi, aşkın masumiyetini izleyicisine tüm hücrelerine taşımaya hazırlanıyor. 17 Kasım 2006 tarihinde vizyona giren İlk Aşk filmi usta oyuncu kadrosuyla merakları uyandırmaya devam ediyor. İçleri ısıtacak aile samimiyetindeki İlk Aşk filmine dair sorular çoğaltıldı. Peki İlk Aşk filminin konusu ne? İlk Aşk filminin oyuncu kadrosunda hangi isimler alıyor? İlk Aşk filmi nerede çekildi?

İlk Aşk filmi konusu nedir? İlk Aşk filmi oyuncuları kimlerdir? İlk Aşk filmi ne zaman çekildi? İşte İlk Aşk filmi...

Babam ve Oğlum ekolünden ilerleyen İlk Aşk filmi Nihat Duran’ın 1996 yapımı Yaban filminde sonra ilk uzun metrajlı film olma özelliğini taşıyor. Baş rollerini Vahide Perçin ve Çetin Tekindor’un paylaştığı İlk Aşk filminin oyuncu kadrosunda usta isimler rol aldı. Oyunculuk performansıyla alkış toplayan İlk Aşk konusu ile de izleyicisini duygulandırmayı başarıyor. İşte İlk Aşk filminin detayları....

İLK AŞK KONUSU

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İlk Aşk filminin konusunda 90'ların başında Foça'da bir ailenin üç neslinin üyeleri arasında geçen öyküleri ele alıyor. Arifoğulları ailesi artık mütevazı bir hayat sürer. Şaşaalı günler geçmişin tozlu sayfalarındadır. Bir Ege kasabasındaki sıradan günlerinde, ailenin reisi Arif Arifoğlu çok yaşlandığı için bütün işlerinden elini eteğini çekmiştir. Eski usullerle işletilen zeytinyağı fabrikası ise bakımsızlıktan neredeyse çalışmaz hale gelmiştir. Ailenin bütün diğer üyeleri de, kendi yaşamlarıyla ilgili sorunların derdine düşmüş, bir dağılmışlık içindedir. Büyük dede Arif Arifoğlu’nun aniden gerçekleşen ölümüyle, kırk yıl önce Kore Savaşı’na giden ve orada esir düşüp öldüğü sanılan ortanca oğul Asaf’ın geri dönmesi, yıllarca saklanmış çok büyük bir sırrın da gün yüzüne çıkmasına neden olur. Bu durum, aile içinde büyük bir şaşkınlık yaratır.

İLK AŞK OYUNCULARI

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Baş rollerini Vahide Perçin ve Çetin Çetindor’un üstlendiği İlk Aşk filminin oyuncuları arasında Neslihan Atagül, Halit Ergenç, Azra Akın, Erol Günaydın, Okan Yalabık, Ayşen Gruda, Dolunay Soysert, Şenay Gürler, Tarık Pabuççuoğlu ve Yağız Can Konyalı yer aldı.

İLK AŞK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

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11 Ağustos 2006 tarihinde çekimlerine başlanan İlk Aşk filmi İzmir’in Eki Foça ve Yeni Foça ilçelerinde tamamlandı. Eski Foça’nın soklakları 90’lı yıllara uyarlanan İlk Aşk filmi 17 Kasım 2006 vizyona girdi.

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