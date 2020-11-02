İlk Aşk filmi konusu nedir? İlk Aşk filmi oyuncuları kimlerdir? İlk Aşk filmi ne zaman çekildi? İşte İlk Aşk filmi...

Babam ve Oğlum ekolünden ilerleyen İlk Aşk filmi Nihat Duran’ın 1996 yapımı Yaban filminde sonra ilk uzun metrajlı film olma özelliğini taşıyor. Baş rollerini Vahide Perçin ve Çetin Tekindor’un paylaştığı İlk Aşk filminin oyuncu kadrosunda usta isimler rol aldı. Oyunculuk performansıyla alkış toplayan İlk Aşk konusu ile de izleyicisini duygulandırmayı başarıyor. İşte İlk Aşk filminin detayları....

İLK AŞK KONUSU

İlk Aşk filminin konusunda 90'ların başında Foça'da bir ailenin üç neslinin üyeleri arasında geçen öyküleri ele alıyor. Arifoğulları ailesi artık mütevazı bir hayat sürer. Şaşaalı günler geçmişin tozlu sayfalarındadır. Bir Ege kasabasındaki sıradan günlerinde, ailenin reisi Arif Arifoğlu çok yaşlandığı için bütün işlerinden elini eteğini çekmiştir. Eski usullerle işletilen zeytinyağı fabrikası ise bakımsızlıktan neredeyse çalışmaz hale gelmiştir. Ailenin bütün diğer üyeleri de, kendi yaşamlarıyla ilgili sorunların derdine düşmüş, bir dağılmışlık içindedir. Büyük dede Arif Arifoğlu’nun aniden gerçekleşen ölümüyle, kırk yıl önce Kore Savaşı’na giden ve orada esir düşüp öldüğü sanılan ortanca oğul Asaf’ın geri dönmesi, yıllarca saklanmış çok büyük bir sırrın da gün yüzüne çıkmasına neden olur. Bu durum, aile içinde büyük bir şaşkınlık yaratır.