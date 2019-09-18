Babam ve Oğlum'un küçük yıldızı Ege Tanman büyüdü!

Ege'deki çiftlikten gazetecilik okumak için ayrılan Sadık'ın, yıllar sonra oğluyla beraber kasabaya yeniden dönüşünün anlatıldığı Babam ve Oğlum filminde, seyirciyi gözyaşlarına boğan küçük yıldız Ege Tanman, şimdilerde nasıl görünüyor dersiniz?

Filmde, Deniz karakterine hayat veren Ege Tanman, 21 yaşında bir delikanlı oldu. Küçük yaşta birçok projede, usta isimlerle yer alan Tanman'ın son görüntüsü, hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor.

Instagram'da oldukça aktif olan Tanman'ın paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.

Tanman'ın fotoğraflarına sık sık, ''Ne ara büyüdün'', ''Gerçekten çok değişmişsin'', ''Evrime kafa göz dalmak diye buna derim'' ve ''Bakışlar aynı kalmış'' gibi yorumlar yapılıyor.



