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Babam ve Oğlum'un küçük yıldızı Ege Tanman büyüdü!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 18.09.2019 11:48 | Son Güncelleme

2005 yılında vizyona giren ve Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Babam ve Oğlum filminin küçük yıldızı Ege Tanman büyüdü! İşte bir döneme damga vuran çocuk oyuncunun değişimi...

Ege'deki çiftlikten gazetecilik okumak için ayrılan Sadık'ın, yıllar sonra oğluyla beraber kasabaya yeniden dönüşünün anlatıldığı Babam ve Oğlum filminde, seyirciyi gözyaşlarına boğan küçük yıldız Ege Tanman, şimdilerde nasıl görünüyor dersiniz?

Filmde, Deniz karakterine hayat veren Ege Tanman, 21 yaşında bir delikanlı oldu. Küçük yaşta birçok projede, usta isimlerle yer alan Tanman'ın son görüntüsü, hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor.

Instagram'da oldukça aktif olan Tanman'ın paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.

Tanman'ın fotoğraflarına sık sık, ''Ne ara büyüdün'', ''Gerçekten çok değişmişsin'', ''Evrime kafa göz dalmak diye buna derim'' ve ''Bakışlar aynı kalmış'' gibi yorumlar yapılıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Babam ve Oğlum Babam ve Oğlum deniz Ege Tanman

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Güzel kardeşim güzel bir film izledik sayende umarım sinemalara tekrar dönersin ! Halen izlerim filmi emeği geçenlere teşekkürler !
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