Babanın refleksi çocuklarının hayatını kurtardı

Anbean güvenlik kameralarına yansıyan olay Tayvan'ın başkenti Taipei'de meydana geldi.
93 yaşındaki otomobil sürücüsü aracın kontrolünü kaybedince son sürat metro istasyonuna daldı.
Eşi ve 2 çocuğu ile yolun karşısına geçmeye hazırlanan adam, aracı fark edince son anda çocuklarını geri çekti.
Otomobil, hızla yanlarından geçerek metro istasyonuna daldı. Merdivenleri aşarak, metro girişinde duran otomobilin sebep olduğu panik metro istasyonundaki güvenlik kameralarınca da kaydedildi.
(DHA)
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