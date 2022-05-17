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Babası Ahmet Say'ı kaybeden Fazıl Say'dan duygulandıran paylaşım

17.05.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde babası müzikolog, yayıncı, öykü ve roman yazarı Ahmet Say'ı kaybeden ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Babasıyla 1998 yılında Ankara'da çekilen bir fotoğraf karesini paylaşan Fazıl Say bu zorlu süreçte yanında olan dostlarına teşekkür etti.

Babası Ahmet Say'ı kaybeden Fazıl Say'dan duygulandıran paylaşım

Ünlü piyanist Fazıl Say'ın babası Ahmet Say geçtiğimiz Salı günü tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Fazıl Say, babası için bestelediği 'Babam Ahmet Say'ı ilk kez anma töreninde çaldı. Ahmet Say, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazı ile dualar eşliğinde son yolculuğa uğurlandı.

Babasının vefatıyla yıkılan Fazıl Say, günler sonra sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşımda bulundu. Bir hafta önce babasını kaybeden ünlü piyanist bu zorlu süreçte yanında olan ve acısını paylaşan herkese teşekkür etti.
Babasıyla 1998 yılında Ankara'da çekilen bir fotoğraf karesini, 1,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Say altına şu notu düştü:

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"NE KADAR ÇOK SEVENİMİZ VARMIŞ"

Tüm baş sağlığı mesajlarınız ve yorumlarınız için, anı yazılarınız, mektuplarınız, makaleleriniz için, tüm çelenker, çiçekler için ve törende, cenazede yanımızda olan, olmak isteyen herkese çok içten teşekkür ederim.

Babam Ahmet Say yüreğimdedir, hayatımda, müziğimde, seslerdedir, her müzik anının içindedir. Eserlerini yaşatacağız.
Her konserimde onu saygıyla taşıyacağız. Say Vakfını kuracağız, bu ülkeyi aydınlatacak , müzik ve diğer sanat dallarındaki tüm genç yeteneklere onun sahip çıktığı gibi sahip çıkacağız.

Sevgiyle içtenlikle
Fazıl

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Fazıl Say
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