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Babası tarafından vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde tartıştığı babası tarafından av tüfeği ile vurulan 19 yaşındaki Ömer Çolak hayatını kaybetti.

Babası tarafından vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde Yeniçağa ilçesine bağlı Yamanlar Köyü'nde meydana geldi. Ömer Çolak (48) ile oğlu Rıza Çolak (19) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

AV TÜFEĞİYLE OĞLUNA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesiyle Ömer Çolak av tüfeği ile oğluna ateş açtı. Rıza Çolak, olay yerinde yaşamını yitirdi.
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BABA GÖZALTINA ALINDI

Köylülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Baba Ömer Çolak jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yaşamını yitiren gencin cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma
başlatıldı.

(DHA / İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu yeniçağa cinayet baba oğul

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
allah rahmet aylesin ama bir insan 19 yasina kadar baktigi cocugunu neden oldurur simdiki nesil cocuklar ana babayi iplemiyor en ufak seyde dikleniyor babanin ve evladin ne yasadigini bilemiyoruz ama vicdan azabi kadarda kotu birsey yoktur allah kimseye boyle acilar vermesin
Evlat o be, evlat. Allahım kıymetini bilenlere ver evladı.
Bu ülkede artık Babamızada mı güvenmeyelim. Herkes önüne geleni öldürüyor Terör bitti dedik Bunlar terörden beter en azından teröristin amacını biliyoruz
mahkemeyi kurmuşsun hakim olmuşsun hükmü vermişsin çok komiksin
Terör bittiyse bu kadar şehit nerden geliyor?
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