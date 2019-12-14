Babası tarafından vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde Yeniçağa ilçesine bağlı Yamanlar Köyü'nde meydana geldi. Ömer Çolak (48) ile oğlu Rıza Çolak (19) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

AV TÜFEĞİYLE OĞLUNA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesiyle Ömer Çolak av tüfeği ile oğluna ateş açtı. Rıza Çolak, olay yerinde yaşamını yitirdi.



BABA GÖZALTINA ALINDI

Köylülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Baba Ömer Çolak jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yaşamını yitiren gencin cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma

başlatıldı.

(DHA / İHA)

